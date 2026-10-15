Insólito penal: le regaló la pelota al arquero y puso en riesgo el pase a la final de su equipo

Trayvone Reid tuvo en sus pies el 2-0 del Mount Pleasant de Jamaica en la semifinal de ida de la Copa Caribeña de la Concacaf ante el Club Sando en Trinidad y Tobago.

Hoy 15:02

El nombre del delantero jamaiquino Trayvone Reid seguramente será protagonista de los compactos de fin de año. El futbolista del Mount Pleasant protagonizó una escena por demás curiosa en las semifinales de ida de la Copa Caribeña de la Concacaf: hizo una interminable caminata para ejecutar un penal, pero su remate terminó en las manos del arquero rival.

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El fallo fue doblemente doloroso porque el Mount Pleasant tuvo la chance de estirar la distancia como visitante a un 2-0, pero terminó igualando 1-1 con el Club Sando de Trinidad y Tobago. A los 10 minutos, Daniel Green recibió en la puerta de su área y encaminó un gol verdaderamente insólito: tiró un pelotazo largo a la espalda de los centrales rivales, su compañero Warner Brown les ganó la posición y definió ante la salida de Teshorne Ragoo. Así abrió el marcador en el Hasely Crawford Stadium de Puerto España.

A la media hora, Green volvió a sacar una asistencia pero esta vez cerca de la puerta del área: el pase filtrado encontró la diagonal de Trayvone Reid, quien enganchó y forzó el penal por la evidente mano de Joshua Alexander dentro del área. El defensor del elenco de Trinidad y Tobago se ganó la amarilla y Reid se hizo cargo de un penal que da la vuelta al mundo por su insólita ejecución.

Tras contar con otras chances, el equipo visitante sufrió lo que sería el empate definitivo. A los 10 minutos del complemento, una mala salida del fondo le dejó la pelota a Jaron Pascall en la puerta del área rival. El defensor sacó un remate cruzado que pegó en el poste y, en el rebote, Daniel David no falló. El mediocampista controló, amagó ante el defensor rival y sacó un tiro rasante que dejó sin respuestas efectivas al arquero Shaquan Davis.

Para colmo, el combinado jamaiquino casi se va a casa con una derrota porque a seis minutos del final, tras una mala salida del arquero, Marc Wharfe definió ante un arco sin guardameta y el central Kyle Ming evitó el gol con un cabezazo salvador en la línea. Dos minutos después, Shackiel Henry reventó el travesaño de Shaquan Davis. El Mount Pleasant terminó salvándose de la derrota.

El penal fallado por Reid y el resto de las acciones del partido

Reid, de 26 años, inició su carrera en el fútbol de su país con la camiseta del Tivoli Gardens, se marchó luego al Harbour View y hasta sumó un partido amistoso con la selección jamaiquina en esa época. Tras una temporada en el Oakland Roots, retornó a Harbour. En julio de este año, fue confirmado como flamante fichaje del Mount Pleasant tras ser definido como uno de los atacantes más “codiciados” por el diario local Jamaica Observer.

Reid desembarcó tras ser el segundo máximo artillero de la Jamaica Premier League de la temporada pasada con 21 tantos con el detalle de que su equipo fue uno de los dos descendidos. El atacante quedó a dos gritos de Raheem Edwards, goleador del torneo con la camiseta precisamente del Mount Pleasant. Este equipo terminó el certamen local como líder, pero cayó en semifinales ante el Portmore United (luego campeón) y tuvo que conformarse con triunfar en el duelo por el tercer puesto.

El Mount Pleasant, que fue campeón de la Premier League jamaiquina en 2023, tendrá como desafío ahora imponerse como local en el Sabina Park la próxima semana para sacar el boleto a la final de la Copa Caribeña. Del otro lado, otro representante de Jamaica dio un paso positivo: Portmore United triunfó en casa 3-1 sobre el Violette Athletic Club de Haití. Este certamen que reúne clubes del Caribe se empezó a disputar en 2023 y el Mount Pleasant defiende la corona: fue campeón el año pasado luego de superar a Universidad O&M FC de República Dominicana.