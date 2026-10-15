Controversia por operativos policiales en Catamarca genera debate

Las recientes redadas viales y el decomiso de vehículos en Catamarca han suscitado un intenso debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad provinciales y su enfoque recaudatorio en lugar de estrategias preventivas contra el delito.

Hoy 15:29

Las recientes redadas viales en Catamarca, junto con el decomiso masivo de vehículos particulares, han reavivado un fuerte debate sobre la función de las fuerzas de seguridad provinciales. Diversos frentes comunitarios han expresado su descontento con el enfoque recaudatorio de las medidas implementadas, así como la falta de estrategias efectivas contra el delito.

Los operativos, que se llevaron a cabo de manera coordinada por numerarios de las Seccionales Quinta, Sexta, Séptima y Novena de la Capital, así como de San Isidro en Valle Viejo, y las dependencias de Santa María y Belén, resultaron en la detención de 14 hombres mayores de edad por infracciones contravencionales. Este enfoque ha generado inquietud entre los ciudadanos, quienes observan que los controles se centran principalmente en sancionar infracciones menores.

Durante estas maniobras, las patrullas policiales también procedieron al secuestro de 22 motocicletas por incumplimientos al Código de Faltas provincial y la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Tras labrarse las actas de infracción correspondientes, todos los rodados fueron enviados a las dependencias policiales y corralones municipales.

Este tipo de secuestros masivos ha causado un malestar considerable en las comunidades periféricas, donde muchas familias dependen de las motocicletas como su único medio de transporte para acceder a sus puestos de trabajo. Las familias afectadas han señalado el alto costo económico que implica recuperar los vehículos, especialmente en un contexto de retracción salarial.

Las críticas hacia el Ministerio de Seguridad han sido severas, ya que muchos cuestionan la priorización de la incautación de rodados en lugar de abordar el crimen organizado. Los ciudadanos han manifestado su preocupación por la falta de patrullajes preventivos en las zonas vulnerables, donde la ola de robos es constante.

Representantes barriales de Valle Viejo, Belén y Santa María han reclamado una mayor presencia policial en los corredores nocturnos y han criticado las exigencias económicas impagables impuestas a los trabajadores informales, sin ofrecer alternativas de movilidad o educación vial. La continuidad de estos operativos de saturación mantiene a los usuarios de la vía pública en un estado de alerta constante.

Ante el creciente descontento por el acoso contravencional y la persistencia de delincuencia, la comunidad exige una reorientación urgente de las fuerzas de seguridad y de los operativos policiales en Catamarca, buscando un enfoque más equilibrado que priorice la seguridad y la prevención del delito.