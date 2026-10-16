Trump despidió a su vocera tras una polémica por sus antecedentes profesionales

Katie Zacharia dejó el cargo apenas cinco días después de su asunción. Las críticas surgieron luego de que se conocieran cuestionamientos sobre la manera en que presentó su formación.

Hoy 16:02

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, fue despedida este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando todavía no había cumplido una semana en el cargo.

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Su salida se produjo después de una serie de cuestionamientos por su desempeño frente a los periodistas y una controversia relacionada con sus credenciales como abogada.

La decisión fue informada por los medios The New York Times, CNN y AFP. Según el diario estadounidense, tres personas al tanto de lo ocurrido aseguraron que Trump resolvió apartarla del puesto apenas cinco días después de su nombramiento.

Horas antes de que trascendiera la noticia, el mandatario había reconocido públicamente que le sugirió a Zacharia que evaluara su continuidad.

“Le dije: ‘Katie, ¿esto es para ti?’”, contó Trump durante un intercambio con periodistas este viernes. El presidente también reveló otra parte de la conversación que mantuvo con su entonces vocera: “Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría. Katie, ¿necesitas esto? No creo que lo necesites”.

La breve gestión de Zacharia estuvo marcada por las dificultades desde sus primeras apariciones públicas. Esta semana encabezó su primera y única conferencia de prensa como portavoz de la administración Trump, una presentación que recibió cuestionamientos por la manera en que respondió a las preguntas de los periodistas.

Sin embargo, el episodio que terminó por complicar su permanencia en el Gobierno estuvo relacionado con su trayectoria profesional.

En los días posteriores a su debut, distintos medios estadounidenses comenzaron a investigar si Zacharia se había presentado como abogada sin contar con la habilitación necesaria para ejercer la profesión.

La controversia tomó mayor dimensión porque el propio Trump se había referido a ella como una abogada, pese a que la funcionaria no había aprobado el examen requerido para obtener la licencia profesional.

Ante las preguntas sobre sus antecedentes, Zacharia reconoció que se había presentado como abogada sin haber superado los exámenes de habilitación profesional. La revelación provocó nuevas críticas sobre su designación para uno de los cargos de mayor exposición pública dentro del Gobierno estadounidense.

El puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca implica mantener un contacto permanente con los medios de comunicación, responder consultas sobre las decisiones presidenciales y transmitir la posición oficial del Gobierno.

En ese contexto, el debut de Zacharia había generado una fuerte atención mediática, especialmente por tratarse de una de las principales encargadas de comunicar las políticas de la administración republicana.

Pero su llegada al cargo quedó rápidamente opacada. Finalmente, su paso por la Casa Blanca terminó después de apenas cinco días, sin que llegara a encabezar una segunda conferencia de prensa. Por el momento, no se informó oficialmente quién ocupará su lugar ni cuándo se anunciará a la persona encargada de reemplazarla.