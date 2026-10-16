“Ni en River”: la sorpresa de Ramiro Funes Mori por el gesto de los hinchas de Estudiantes ante Flamengo

El defensor fue ovacionado por los simpatizantes del Pincha antes y después de la semifinal de la Copa Libertadores. Tras su destacada actuación, el Mellizo se mostró emocionado y dejó una frase que llamó la atención.

Hoy 00:15

Ramiro Funes Mori vivió una noche muy especial durante el empate 0-0 entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El defensor fue uno de los protagonistas del encuentro y recibió una ovación de los hinchas del Pincha, un reconocimiento que lo sorprendió y que lo llevó a realizar una llamativa comparación con su pasado en River Plate.

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El futbolista de 35 años, que disputó su primer partido como titular en la actual edición del certamen continental, agradeció el respaldo del público y reconoció que necesitaba una actuación de estas características para recuperar confianza.

“Agradecido a la gente de Estudiantes, que siempre bancan. Estamos todos en la misma. No me pasó ni en River ni en otro lado, así que agradecido a la gente”, expresó Funes Mori, visiblemente emocionado por el reconocimiento recibido en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

El defensor también destacó el acompañamiento de sus compañeros y del cuerpo técnico, que confiaron en él para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada.

“Necesitaba este partido en lo personal, yo sé que el grupo y el cuerpo técnico me bancan, así que contento por mi actuación y por el equipo, que hizo un partido bárbaro”, agregó.

Funes Mori aprovechó su oportunidad en la semifinal de la Libertadores

La presencia de Ramiro Funes Mori en el equipo titular de Estudiantes se produjo en medio de una serie de bajas importantes en la defensa del conjunto platense.

El entrenador Alexander Medina no pudo contar con Tomás Palacios y Leandro González Pírez, ambos suspendidos, mientras que Marcos Rojo tampoco estuvo disponible debido a que la Conmebol rechazó su inscripción para disputar la competencia.

Ante este panorama, Funes Mori recibió la oportunidad de jugar desde el arranque frente a Flamengo, después de haber sumado apenas un minuto en la serie anterior contra Corinthians.

El defensor respondió con una actuación sólida en un encuentro en el que Estudiantes logró neutralizar el ataque del conjunto brasileño, que terminó sin remates al arco defendido por Fernando Muslera.

Su rendimiento fue reconocido por los simpatizantes del Pincha, quienes lo ovacionaron tanto antes como después del partido.

Su pasado en River y una nueva oportunidad en Estudiantes

Ramiro Funes Mori llegó a Estudiantes a principios de 2025, después de su paso por River Plate, institución en la que se formó y desarrolló una parte importante de su carrera.

Durante su trayectoria con el Millonario, el defensor disputó 130 partidos y conquistó ocho títulos, entre los que se destacan la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.

Sin embargo, pese a su historia en Núñez, el futbolista reconoció que el gesto de los hinchas de Estudiantes fue algo que no había experimentado anteriormente.

“No me pasó ni en River ni en otro lado”, fue la frase que más repercusión generó de sus declaraciones, en las que dejó en claro su agradecimiento por el cariño recibido.

Estudiantes buscará la clasificación en el Maracaná

Tras el empate sin goles frente a Flamengo en La Plata, el equipo dirigido por Alexander Medina deberá definir su futuro en la Copa Libertadores 2026 en territorio brasileño.

La revancha se disputará el jueves 22 de octubre, desde las 21.30 (hora argentina), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Con la serie igualada, Estudiantes necesitará conseguir una victoria para avanzar directamente a la final, mientras que una nueva igualdad llevará la definición a los penales.

En ese escenario, Ramiro Funes Mori buscará repetir su buena actuación y convertirse nuevamente en una pieza importante para el Pincha, que mantiene intacta la ilusión de alcanzar una nueva final continental.

Después de una noche marcada por el reconocimiento de los hinchas, el defensor dejó en claro que atraviesa un momento especial en Estudiantes, justo cuando el equipo se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada.