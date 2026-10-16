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Mascotas

Buscan a Zoe, una pequeña perrita perdida en el sector de las 738 Viviendas

Sus dueños solicitan la colaboración de los vecinos para dar con su paradero. Desapareció el martes y hay tres números de contacto disponibles para aportar información.

Hoy 19:05
Zoe

Zoe, una perrita de raza caniche toy, se encuentra perdida desde el martes y su familia pide ayuda para dar con su paradero.

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Según la información difundida, fue vista por última vez cerca de las 14:30 en la manzana 84, lote 12, del sector 738 Viviendas. En ese momento, se dirigía hacia calle Lavalle.

Ante la preocupación por su desaparición, sus dueños ofrecen una recompensa a quien pueda aportar información que permita encontrarla y solicitan a los vecinos que estén atentos ante cualquier dato que ayude a localizarla.

Quienes tengan información sobre Zoe pueden comunicarse por WhatsApp a los siguientes números: 385 617-6970, 385 584-6145 o al 385 612-0899.

La familia agradece cualquier información que contribuya a que Zoe pueda regresar a su hogar.

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