Paredes viaja a Brasil para la revancha ante Vasco da Gama: cómo siguen los lesionados de Boca

El capitán xeneize aceleró su recuperación y crece el optimismo de cara al partido en el Maracaná.

Hoy 19:01

Boca Juniors afronta días decisivos en la previa de la revancha frente a Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Después de caer 1-0 en La Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita revertir la serie en el estadio Maracaná y mantiene la esperanza de recuperar a tres futbolistas importantes: Leandro Paredes, Sebastián Villa y Alan Velasco.

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La principal expectativa está puesta en Paredes, quien continúa con una recuperación contrarreloj de un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho. Aunque los tiempos habituales de rehabilitación indicarían que no debería jugar, el capitán evolucionó favorablemente y todo apunta a que podría integrar la delegación que viajará a Brasil.

El compromiso se disputará el martes 20 de octubre, cuando Boca buscará una victoria que le permita mantener vivo el sueño de alcanzar la final continental.

Paredes acelera su recuperación y crece el optimismo en Boca

La situación de Leandro Paredes es la que genera mayor preocupación dentro del cuerpo técnico. El mediocampista sufrió la lesión muscular durante el encuentro frente a Instituto de Córdoba, por lo que llegaría a la revancha con apenas 11 días de recuperación.

Este plazo resulta considerablemente menor al habitual para un desgarro de estas características, pero el capitán está decidido a intentar estar presente en el Maracaná.

En los últimos días, Paredes comenzó a realizar trabajos de campo bajo la supervisión de los kinesiólogos, mientras los médicos siguen atentamente su evolución.

Además, el futbolista se sometió a un tratamiento especial con plasma, similar al que había utilizado antes del Mundial, con la intención de favorecer su recuperación.

Las respuestas físicas fueron positivas y en Boca existe un fuerte optimismo para que pueda estar entre los convocados, aunque todavía resta definir si estará en condiciones de ser titular o si comenzará desde el banco de suplentes.

De todas maneras, el riesgo de sufrir una recaída continúa siendo elevado, por lo que la decisión final dependerá de las evaluaciones médicas y del cuerpo técnico durante los días previos al partido.

Sebastián Villa, el que tiene más posibilidades de llegar a Brasil

Entre los tres futbolistas que buscan recuperarse, Sebastián Villa es quien presenta el panorama más favorable.

El delantero colombiano sufrió un esguince en el tobillo derecho durante el encuentro de ida frente a Vasco da Gama, después de ingresar en el segundo tiempo.

Aunque inicialmente la lesión encendió las alarmas, su evolución fue positiva y el cuerpo técnico confía en que pueda llegar en buenas condiciones al partido decisivo.

Por ese motivo, Arruabarrena decidió preservarlo para el compromiso frente a Talleres de Córdoba, programado para este viernes en La Bombonera, con el objetivo de evitar mayores complicaciones físicas.

La posible presencia de Villa resulta importante para Boca por su velocidad, desequilibrio individual y capacidad para generar profundidad en ataque, cualidades que podrían ser determinantes en un encuentro donde el Xeneize estará obligado a buscar el triunfo.

Alan Velasco también trabaja contrarreloj

El tercer futbolista que busca llegar a la revancha es Alan Velasco, quien continúa avanzando en su recuperación, aunque todavía no recibió el alta médica.

El atacante ya comenzó a realizar trabajos con pelota en el campo de juego, siempre bajo la supervisión de los kinesiólogos.

Su evolución es favorable, pero todavía necesita superar algunas etapas de la rehabilitación antes de quedar nuevamente a disposición del entrenador.

La expectativa es que durante el fin de semana pueda reincorporarse a los entrenamientos con el resto del plantel, un paso fundamental para determinar si podrá viajar a Brasil.

A diferencia de Villa, la presencia de Velasco sigue siendo una incógnita, debido a que todavía debe completar su recuperación física y recibir la autorización médica correspondiente.

Boca se juega la clasificación a la final de la Copa Sudamericana

Después de la derrota por 1-0 frente a Vasco da Gama en La Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena deberá conseguir un resultado positivo en territorio brasileño para seguir en carrera.

Una victoria por un gol de diferencia llevará la definición a los penales, mientras que un triunfo por dos o más tantos le permitirá al Xeneize avanzar directamente a la final de la Copa Sudamericana 2026.

En este escenario, recuperar a Paredes, Villa y Velasco representa una prioridad para el cuerpo técnico, que busca contar con la mayor cantidad de variantes posibles.

Por ahora, Villa aparece como el más encaminado para jugar, Paredes tiene buenas posibilidades de integrar la convocatoria y Velasco necesita dar un último paso en su recuperación.

La decisión definitiva se conocerá más cerca del encuentro, pero en Boca crece la ilusión de recuperar piezas importantes para buscar la remontada en el Maracaná.