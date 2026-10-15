EN VIVO | Defensa y Justicia e Instituto se enfrentan en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura

El Halcón buscará aprovechar su localía para superar a la Gloria, que lidera la Zona A con dos puntos de ventaja.
Defensa y Justicia recibirá este viernes 16 de octubre a Instituto de Córdoba, desde las 19, en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá un atractivo especial, ya que estarán frente a frente los dos principales protagonistas de la Zona A, con la posibilidad de que cambie el líder del campeonato.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3