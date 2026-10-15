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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 OCT 2026 | 22º
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EN VIVO | Defensa y Justicia e Instituto se enfrentan en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura

El Halcón buscará aprovechar su localía para superar a la Gloria, que lidera la Zona A con dos puntos de ventaja.

Hoy 20:11

Defensa y Justicia recibirá este viernes 16 de octubre a Instituto de Córdoba, desde las 19, en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá un atractivo especial, ya que estarán frente a frente los dos principales protagonistas de la Zona A, con la posibilidad de que cambie el líder del campeonato.

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TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Social y Deportivo Defensa y Justicia Instituto Atlético Central Córdoba
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