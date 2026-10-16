Mejora tu bienestar con ejercicios sencillos en casa

La actividad física regular puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas. En Argentina, el 60% de la población adulta no realiza suficiente actividad física según la OMS.

Hoy 18:02

En Argentina, el fomento de la actividad física es esencial para mejorar la salud de la población. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 60% de los adultos argentinos no cumplen con las recomendaciones de ejercicio regular, lo que puede llevar a problemas de salud a largo plazo.

Realizar ejercicios simples en casa es una excelente manera de comenzar a incorporar actividad física en tu rutina diaria. Estos ejercicios no solo son accesibles, sino que también pueden ser adaptados a diferentes niveles de condición física y espacio disponible.

Algunos de los ejercicios más efectivos incluyen sentadillas, flexiones y estiramientos. Las sentadillas, por ejemplo, son ideales para fortalecer las piernas y los glúteos. Se pueden realizar en cualquier lugar de la casa, utilizando solo el peso corporal.

Las flexiones, por otro lado, son perfectas para trabajar el pecho, hombros y tríceps. Para quienes recién comienzan, se pueden modificar apoyando las rodillas en el suelo para hacer el ejercicio más accesible y evitar lesiones.

Incluir estiramientos al final de la rutina es crucial. Estos ayudan a mejorar la flexibilidad y a prevenir lesiones. Dedicar unos minutos a estirar los músculos principales puede hacer una gran diferencia en la salud a largo plazo.

Además de los beneficios físicos, realizar ejercicios en casa puede tener un impacto positivo en la salud mental. La actividad física libera endorfinas, que son conocidas como las hormonas de la felicidad, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad.

Incorporar estos ejercicios simples en la rutina diaria no solo es beneficioso para la salud física, sino que también contribuye al bienestar emocional. La clave está en ser constante y encontrar actividades que realmente disfrutes para mantenerte motivado.