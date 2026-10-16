Cómo dormir bien y prevenir el dolor de espalda

El dolor de espalda afecta a más del 80% de la población en algún momento de su vida, y la calidad del sueño juega un papel crucial en este problema. Adoptar ciertas medidas puede ayudar a prevenir este malestar durante el descanso nocturno.

Hoy 18:12

El dolor de espalda es un problema común que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente al dormir. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 80% de la población experimentará algún tipo de dolor en esta área a lo largo de su vida. Un sueño reparador es esencial para la salud física y mental, y la forma en que dormimos puede influir en la aparición de este malestar.

Una de las claves para evitar el dolor de espalda al dormir es elegir un colchón adecuado. Un colchón que brinde el soporte necesario para la columna vertebral puede marcar la diferencia. Los expertos sugieren que un colchón de firmeza media suele ser el más adecuado, ya que se adapta a la forma del cuerpo sin provocar tensión en la espalda.

Además del colchón, la posición al dormir es fundamental. Dormir de lado con una almohada entre las piernas ayuda a mantener la alineación adecuada de la columna. Para quienes prefieren dormir boca arriba, es importante usar una almohada que no eleve demasiado la cabeza, evitando así la tensión en el cuello y la espalda.

La elección de la almohada también es crucial. Una almohada que soporte adecuadamente el cuello y la cabeza puede prevenir el dolor de espalda. Se recomienda una almohada que mantenga la cabeza en línea con la columna vertebral, evitando posiciones incómodas que podrían causar molestias al despertar.

Además, realizar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento antes de dormir puede contribuir a una mejor salud de la espalda. Actividades como el yoga o ejercicios específicos para la espalda pueden ayudar a relajar los músculos y mejorar la flexibilidad, lo que reducirá el riesgo de dolor durante la noche.

La higiene del sueño también juega un papel importante en la prevención del dolor de espalda. Establecer un horario regular para dormir, evitar pantallas antes de acostarse y crear un ambiente propicio para el sueño puede mejorar la calidad del descanso, lo que a su vez puede reducir el dolor de espalda.

Finalmente, es recomendable consultar a un profesional de la salud si el dolor persiste. Un médico o un fisioterapeuta puede ofrecer asesoramiento personalizado y tratamientos específicos. Ignorar el dolor de espalda puede llevar a problemas más serios, por lo que es importante abordar este tema de manera proactiva.