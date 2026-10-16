Conmebol confirmó el árbitro para la revancha entre Boca y Vasco da Gama: sus antecedentes con el Xeneize

El venezolano Jesús Valenzuela será el encargado de impartir justicia en el decisivo encuentro del martes en el Maracaná. Boca buscará revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera para meterse en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Hoy 19:45

La Conmebol confirmó este viernes que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela será el encargado de dirigir el partido de vuelta entre Boca Juniors y Vasco da Gama, correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará el martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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El Xeneize llegará a Brasil con la obligación de revertir la derrota 1-0 sufrida en La Bombonera, donde el conjunto brasileño se impuso gracias a un gol de Adson durante el primer tiempo.

La designación de Valenzuela genera expectativa por sus antecedentes dirigiendo al equipo argentino en competencias internacionales. El venezolano estará acompañado por su compatriota Juan Soto, quien tendrá a su cargo el VAR.

Cómo le fue a Boca con Jesús Valenzuela como árbitro

El juez venezolano cuenta con antecedentes en partidos internacionales de Boca Juniors. Entre 2021 y 2026, dirigió al conjunto argentino en cinco oportunidades, con un balance equilibrado.

En esos encuentros, el Xeneize consiguió dos victorias, dos empates y una derrota, considerando tres compromisos de Copa Libertadores y dos de Copa Sudamericana.

La última vez que Jesús Valenzuela dirigió a Boca fue en mayo de este año, cuando el equipo argentino empató 1-1 frente a Cruzeiro de Brasil en La Bombonera, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Posteriormente, el conjunto azul y oro quedó eliminado de esa instancia y pasó a disputar la Copa Sudamericana durante el segundo semestre de la temporada.

La terna arbitral completa para Vasco da Gama vs. Boca

La Conmebol también oficializó al resto de las autoridades que estarán presentes en el encuentro decisivo del próximo martes.

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela).

Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela).

Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela).

VAR: Juan Soto (Venezuela).

AVAR 1: Alberto Ponte (Venezuela).

AVAR 2: Ángel Arteaga (Venezuela).

El compromiso se jugará en el Maracaná, escenario que fue confirmado después de una disputa judicial entre Vasco da Gama y el consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, encargado de administrar el estadio.

Qué resultado necesita Boca para llegar a la final de la Sudamericana

Después de caer 1-0 en el partido de ida, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena deberá conseguir una victoria en Brasil para mantener sus aspiraciones de conquistar el título continental.

Si Boca gana por un gol de diferencia, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales. En cambio, si consigue imponerse por dos o más tantos, avanzará directamente a la final.

Por el contrario, un empate o una derrota dejarán eliminado al Xeneize, que intentará aprovechar todas sus herramientas ofensivas para revertir la serie.

También se confirmó el árbitro de Atlético Mineiro y Montevideo City Torque

En la otra semifinal de la Copa Sudamericana 2026, el chileno Cristian Garay fue designado para dirigir la revancha entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro, que se disputará en territorio uruguayo.

El encargado del VAR será Diego Flores, también de nacionalidad chilena.

El conjunto brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, llega con una ventaja considerable después de haber goleado 3-0 en el partido de ida, por lo que quedó muy cerca de conseguir su clasificación.

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026

La final de la Copa Sudamericana 2026 está programada para el sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El encuentro se disputará a partido único, con los dos equipos que consigan superar las semifinales.

De esta manera, Boca ya conoce al árbitro y todos los detalles de su próximo desafío internacional, en el que buscará dar vuelta la serie frente a Vasco da Gama en el Maracaná y conseguir un lugar en la gran final del torneo sudamericano.