Sobre el final, Tigre se lo empató a Independiente Rivadavia y arde la tabla anual

La Lepra mendocina igualó 2-2 con el Matador este sábado por la fecha 13 del Torneo Clausura y quedó un punto por detrás de Boca y Argentinos en la pelea por ser el mejor equipo del año.

Hoy 19:59

Independiente Rivadavia y Tigre empataron 2-2 este sábado en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El conjunto mendocino estuvo dos veces en ventaja, pero no logró sostener el resultado y dejó escapar una oportunidad importante para alcanzar la cima de la tabla anual, que comparten Boca Juniors y Argentinos Juniors.

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El equipo dirigido por Alfredo Berti llegó a los 53 puntos y quedó en el tercer puesto de la clasificación general, apenas una unidad por debajo del Xeneize y el Bicho, que acumulan 54.

Un partidazo con cuatro goles en Mendoza

La Lepra mendocina abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo, cuando Matías Fernández sacó un potente remate desde afuera del área y convirtió un verdadero golazo para poner el 1-0.

Sin embargo, Tigre reaccionó rápidamente y consiguió la igualdad gracias a un cabezazo de Alan Barrionuevo, que estableció el 1-1 parcial.

En el comienzo del segundo tiempo, José Florentín volvió a adelantar a Independiente Rivadavia y desató el festejo del público local.

Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en Mendoza, apareció Manuel Fernández sobre el final del encuentro para marcar el 2-2 definitivo y frustrar las aspiraciones del conjunto mendocino.

Independiente Rivadavia perdió una oportunidad clave en la tabla anual

Con la igualdad, Independiente Rivadavia alcanzó los 53 puntos y quedó tercero en la tabla anual, detrás de Boca y Argentinos Juniors, que lideran con 54 unidades.

En el Torneo Clausura, la Lepra se ubica en el séptimo puesto de la Zona A con 19 puntos, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs.

Por su parte, Tigre suma 13 unidades y ocupa la undécima posición de la misma zona, por lo que continúa fuera de los puestos que permiten avanzar a la siguiente instancia.

Cuándo vuelven a jugar Independiente Rivadavia y Tigre

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Argentinos Juniors el martes 27 de octubre, desde las 19, en un enfrentamiento directo con uno de los líderes de la tabla anual.

Mientras tanto, Tigre recibirá a Atlético Tucumán el viernes 23 de octubre, a las 21.15, con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

Así, la Lepra mendocina dejó escapar dos puntos importantes en su pelea por la cima de la tabla anual, mientras que el Matador rescató una igualdad sobre el final que le permitió volver a sumar en el Torneo Clausura.