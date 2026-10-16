Lanús venció a Platense y estiró su buen momento en el Torneo Clausura

El Granate venció al Calamar a domicilio con un gol de Allan Wlk y consiguió puntos importantes de cara a la clasificación a los playoffs.

Hoy 20:01

Lanús consiguió una importante victoria por 1-0 frente a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con un gol de Allan Wlk, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino sumó tres puntos fundamentales, extendió a seis partidos su racha invicta y escaló al cuarto puesto de la Zona A.

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El único tanto del encuentro llegó a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Sasha Marcich asistió a Allan Wlk, quien definió para establecer la ventaja del Granate.

Con este resultado, Lanús consolidó su buen presente en el campeonato y se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027, uno de sus principales objetivos para el cierre de la temporada.

Lanús sigue creciendo y se acomoda entre los mejores del Clausura

El equipo de Mauricio Pellegrino mostró solidez para quedarse con una victoria importante en condición de visitante y ratificar su buen momento futbolístico.

Con el triunfo frente a Platense, el Granate acumuló seis encuentros consecutivos sin perder y se ubicó en el cuarto puesto de la Zona A, fortaleciendo sus posibilidades de avanzar a los playoffs.

Además, los tres puntos le permitieron sostenerse en la pelea por la clasificación a las competencias internacionales de la próxima temporada.

Platense no pudo extender su buena racha

Por su parte, Platense llegaba al encuentro después de acumular tres partidos sin derrotas, pero no consiguió aprovechar ese impulso frente a Lanús.

El Calamar sufrió una caída como local que lo dejó complicado en la lucha por acceder a la siguiente instancia del Torneo Clausura.

Ahora, el conjunto de Vicente López deberá buscar una recuperación en las últimas fechas si pretende acercarse a los puestos de clasificación.

Se viene el clásico entre Lanús y Banfield

En la próxima jornada, Lanús afrontará uno de los partidos más esperados por sus hinchas: el clásico del Sur frente a Banfield.

El Granate llegará a ese compromiso con una racha de seis encuentros invicto, ubicado entre los primeros puestos de su zona y con la intención de seguir sumando.

Por su parte, Platense visitará a Gimnasia de Mendoza, con la necesidad de recuperarse y volver a conseguir un resultado positivo.

De esta manera, Lanús celebró una victoria clave en Vicente López, que le permitió consolidarse en la pelea por los playoffs y mantener viva su ilusión de disputar la Copa Sudamericana 2027.