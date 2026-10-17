Termas de Río Hondo se enfrenta a un sábado lluvioso: clima inestable para hoy Sábado 17 de octubre de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo presentan hoy un panorama de lluvias irregulares y temperaturas frescas. Los termenses deben prepararse para un fin de semana marcado por la inestabilidad.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo un cielo nublado con lluvias irregulares en las cercanías. La temperatura actual se sitúa en 15.8 °C, aunque la sensación térmica es más fresca, alcanzando solo los 14 °C.

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La humedad en el ambiente es del 72%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 10.4 km/h desde el sureste, añadiendo un toque de brisa que podría ser apreciado por algunos.

Para hoy, el pronóstico indica mínimas de 14.7 °C y máximas que apenas alcanzarán los 17.7 °C. Los termenses deben estar preparados para un día que podría incluir más de una sorpresa climática.

De cara a mañana, se anticipa un día cubierto, con temperaturas mínimas de 13.9 °C y máximas de 17.9 °C. Es probable que las lluvias continúen afectando la región, creando un ambiente fresco y húmedo.

El lunes también se espera un clima cubierto, con mínimas de 14.7 °C y máximas que podrían llegar hasta 21.6 °C. Los termenses deben estar atentos a las condiciones climáticas durante este fin de semana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.