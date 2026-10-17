Termas de Río Hondo se enfrenta a un sábado lluvioso: clima inestable para hoy Sábado 17 de octubre de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo presentan hoy un panorama de lluvias irregulares y temperaturas frescas. Los termenses deben prepararse para un fin de semana marcado por la inestabilidad.
Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo un cielo nublado con lluvias irregulares en las cercanías. La temperatura actual se sitúa en 15.8 °C, aunque la sensación térmica es más fresca, alcanzando solo los 14 °C.
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La humedad en el ambiente es del 72%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 10.4 km/h desde el sureste, añadiendo un toque de brisa que podría ser apreciado por algunos.
Para hoy, el pronóstico indica mínimas de 14.7 °C y máximas que apenas alcanzarán los 17.7 °C. Los termenses deben estar preparados para un día que podría incluir más de una sorpresa climática.
De cara a mañana, se anticipa un día cubierto, con temperaturas mínimas de 13.9 °C y máximas de 17.9 °C. Es probable que las lluvias continúen afectando la región, creando un ambiente fresco y húmedo.
El lunes también se espera un clima cubierto, con mínimas de 14.7 °C y máximas que podrían llegar hasta 21.6 °C. Los termenses deben estar atentos a las condiciones climáticas durante este fin de semana.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.