River acelera por una de sus figuras: negocia una renovación millonaria ante el interés de Europa

El Millonario avanzó en las conversaciones para extender el contrato de Santiago Beltrán hasta diciembre de 2030. Atlético de Madrid y Fiorentina siguen de cerca al arquero.

Hoy 17:17

River Plate dio un paso importante en las negociaciones para asegurar la continuidad de Santiago Beltrán, una de las grandes apariciones del equipo durante la temporada 2026. En las últimas horas, la dirigencia mantuvo una nueva reunión con el entorno del arquero y logró avances significativos para extender su contrato hasta diciembre de 2030, en medio del creciente interés de importantes clubes europeos.

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El vínculo actual del guardameta de 22 años finaliza en diciembre de 2027, por lo que en Núñez buscan anticiparse a una eventual transferencia y establecer nuevas condiciones contractuales.

Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, ambas partes mantienen una buena predisposición para cerrar la renovación. Según trascendió, solamente restan resolver algunos detalles económicos antes de formalizar la extensión.

Uno de los puntos centrales de la negociación es la intención de River de fijar una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, una cifra con la que buscará proteger a una de sus principales promesas.

Santiago Beltrán, la figura que despertó el interés de Europa

En su primera temporada dentro del plantel profesional, Santiago Beltrán consiguió consolidarse como una de las piezas importantes del equipo y respondió con actuaciones destacadas en el arco del Millonario.

Sus rendimientos permitieron que River pudiera afrontar la ausencia de Franco Armani sin perder seguridad bajo los tres palos.

Además, su crecimiento futbolístico lo llevó a debutar con la Selección argentina a los 22 años, un logro que aumentó su exposición internacional y despertó el interés de varios equipos del fútbol europeo.

Entre los clubes que siguen su evolución aparecen Atlético de Madrid y Fiorentina, dos instituciones que analizan alternativas para reforzar el puesto de arquero.

Atlético de Madrid y Fiorentina siguen de cerca al arquero de River

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, busca un posible reemplazante para Jan Oblak y, según medios españoles, Santiago Beltrán aparece entre las principales opciones que maneja la institución.

El buen presente del arquero argentino y su juventud lo convierten en un futbolista atractivo para el conjunto español.

Por su parte, la Fiorentina también comenzó a seguir de cerca su situación contractual.

De acuerdo con el periódico italiano Corriere dello Sport-Stadio, el equipo de Florencia considera al guardameta de River como una alternativa para suceder a David de Gea.

Además, desde Italia ya habrían realizado consultas por el futbolista, aunque por el momento no se informó sobre la presentación de una oferta formal.

River ya analiza a Agustín Rossi y Yassine Bounou como posibles reemplazantes

Más allá de las conversaciones para renovar su contrato, River no descarta incorporar otro arquero en los próximos mercados de pases.

En Núñez son conscientes de que el crecimiento de Santiago Beltrán podría derivar en una transferencia al fútbol europeo, por lo que la dirigencia comenzó a evaluar alternativas para cubrir una eventual salida.

Entre los nombres que aparecen en carpeta se encuentran Agustín Rossi, actualmente en Flamengo de Brasil, y Yassine Bounou, arquero de la selección de Marruecos que defiende los colores de Al-Hilal de Arabia Saudita.

El caso de Bounou resulta particular, ya que el guardameta manifestó en distintas oportunidades su simpatía por River Plate, un vínculo que podría jugar a favor del club argentino en caso de iniciar negociaciones.

Tampoco se descarta que el Millonario intente avanzar por alguno de estos futbolistas antes de una posible transferencia de Beltrán, con la intención de generar competencia interna y garantizar una alternativa de experiencia en el puesto.

La renovación de Beltrán, una prioridad para River

Con este panorama, la dirigencia de River Plate considera fundamental resolver cuanto antes el futuro contractual de Santiago Beltrán.

La intención es extender su vínculo hasta diciembre de 2030 y establecer una cláusula de salida de 100 millones de dólares, en una operación que permitiría fortalecer la posición del club ante posibles negociaciones con equipos europeos.

Si bien todavía quedan detalles por acordar, las conversaciones avanzan favorablemente y existe optimismo para alcanzar un entendimiento.

Mientras tanto, Beltrán continúa consolidándose como una de las figuras del Millonario, que busca asegurar su continuidad sin perder de vista que su proyección internacional podría convertirlo en protagonista de uno de los próximos mercados de pases.