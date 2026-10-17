Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió una fractura de maxilar y deberá ser operado

El arquero de la Selección argentina protagonizó un impactante accidente durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. Fue retirado en camilla y trasladado a un hospital, donde los estudios detectaron una lesión ósea en la mandíbula.

Hoy 19:46

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez sufrió una fractura de maxilar este sábado durante el encuentro entre Chelsea y Everton, correspondiente a la séptima fecha de la Premier League. El campeón del mundo recibió un fuerte golpe en la cabeza, debió abandonar el campo de juego en camilla y será sometido a una intervención quirúrgica.

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El episodio ocurrió alrededor de los 65 minutos del partido, cuando el guardameta salió a despejar un centro dentro de su área y chocó violentamente con el defensor Jarrad Branthwaite, del Everton. Tras el impacto, Martínez quedó tendido sobre el césped y generó una inmediata preocupación entre sus compañeros y los integrantes de ambos cuerpos técnicos.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente para asistirlo y el encuentro permaneció interrumpido durante aproximadamente ocho minutos. Finalmente, el arquero fue retirado en camilla, con el cuello inmovilizado y asistencia de oxígeno, mientras recibía el reconocimiento de los espectadores.

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Qué se sabe sobre la lesión del Dibu Martínez

Luego de ser trasladado a un hospital, el futbolista fue sometido a distintos estudios para determinar la gravedad de las lesiones.

Aunque el Chelsea todavía no había difundido un parte médico oficial, las primeras informaciones señalaron que Martínez sufrió una fractura de maxilar que requerirá una intervención quirúrgica.

Según trascendió, el tiempo de recuperación podría alcanzar los tres meses, aunque ese plazo todavía no fue confirmado oficialmente y dependerá de su evolución.

Por su parte, el periodista Gastón Edul llevó tranquilidad respecto del estado general del arquero y explicó que los estudios realizados en la cabeza, la espalda y el cuello arrojaron resultados favorables.

“Dibu Martínez está bien y consciente en el hospital. Le dieron bien los resultados de la tomografía en la cabeza y los estudios de espalda y cuello. Tiene una lesión ósea en la mandíbula y por eso se quedó en el hospital”, informó.

Qué dijo el entrenador del Chelsea

Tras la victoria del conjunto londinense por 2-0 ante Everton, el entrenador Xabi Alonso se refirió al estado de salud del arquero argentino.

“Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución”, expresó el director técnico.

Además, confirmó que el futbolista había sufrido una conmoción cerebral, aunque aclaró que todavía aguardaban información más precisa sobre las consecuencias del golpe.

El incidente también generó preocupación en el cuerpo técnico de la Selección argentina. El ayudante de campo Roberto Fabián Ayala contó que siguieron de cerca lo ocurrido y que se comunicaron inmediatamente para conocer el estado del arquero.

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Preocupación en la Selección argentina por su recuperación

La lesión representa una preocupación tanto para el Chelsea como para la Selección argentina, teniendo en cuenta la importancia del arquero marplatense en ambos equipos.

De confirmarse una recuperación de varios meses, Martínez podría perderse compromisos importantes de su club, incluidos los próximos encuentros frente al Tottenham y Liverpool.

Mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni permanece atento a su evolución médica, a la espera de mayores precisiones sobre la intervención quirúrgica y los plazos de recuperación.

La noticia alentadora es que los primeros estudios descartaron lesiones graves en la cabeza, la columna y el cuello, aunque la fractura en la mandíbula obligará al arquero a iniciar un proceso de recuperación antes de regresar a las canchas.