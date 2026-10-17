Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la multitud que se movilizó por el Día de la Lealtad

La expresidenta salió a saludar a los militantes que se concentraron frente a su departamento en San José 1111, en una jornada marcada por el reclamo por su libertad y el fin de su proscripción. El peronismo también realizó actos en distintos puntos del país, en medio de sus diferencias internas.

Hoy 18:33

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su departamento y saludó a la multitud que se movilizó este sábado hasta San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, para acompañarla en el Día de la Lealtad peronista. La concentración reunió a militantes y dirigentes que expresaron su respaldo a la expresidenta y reclamaron por su libertad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La exmandataria apareció pasadas las 17, luego de que los manifestantes comenzaran a llegar a la zona desde horas de la tarde. Su saludo desde el balcón fue uno de los momentos centrales de la convocatoria, que tuvo como escenario el domicilio donde cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025, tras la condena en la causa Vialidad.

Antes de su salida, integrantes del Sindicato de la Carne se acercaron al lugar y prepararon un asado para agasajarla. La actividad se sumó a la movilización organizada en una fecha emblemática para el justicialismo, que este año tuvo a Cristina como una de sus principales protagonistas.

El reclamo por la libertad de Cristina Kirchner

En el marco del 17 de octubre, el Partido Justicialista (PJ) difundió un comunicado en el que reclamó por la libertad de la expresidenta y el fin de su proscripción. El documento trazó un paralelismo entre la detención de Juan Domingo Perón en 1945 y la situación judicial que atraviesa Cristina.

“Hoy la historia vuelve a interpelarnos”, expresaron desde el PJ al referirse a la exmandataria. En el texto, cuestionaron la condena en la causa Vialidad y sostuvieron que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos forma parte de una persecución política.

La movilización se produjo en el segundo Día de la Lealtad que Cristina Kirchner atraviesa bajo prisión domiciliaria. En ese contexto, la convocatoria frente a su departamento buscó mostrar el acompañamiento de la militancia y mantener vigente el reclamo por su situación judicial.

Un peronismo con actos separados

Mientras una multitud se concentraba frente al domicilio de Cristina Kirchner, distintos sectores del peronismo realizaron actividades por separado. El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó un acto en La Matanza, mientras que el diputado nacional Máximo Kirchner participó de una actividad en Chaco junto al exgobernador Jorge Capitanich.

Durante su discurso, Kicillof llamó a construir una alternativa política para enfrentar al gobierno de Javier Milei y sostuvo que el peronismo debe trabajar para volver a gobernar en 2027. También calificó de injusta la detención de Cristina.

Por su parte, Máximo Kirchner volvió a respaldar a su madre y destacó su figura como referente del espacio. El dirigente afirmó que Cristina mantiene apoyo popular y transmitió un saludo de la expresidenta a los militantes presentes.

En tanto, Sergio Massa difundió un video de Perón acompañado por un mensaje en favor de la unidad. Así, el Día de la Lealtad combinó las muestras de apoyo a Cristina Kirchner con las diferencias que atraviesan al peronismo en la discusión sobre su futuro político.