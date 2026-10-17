Argentina deberá pagar más de US$70.000 millones al FMI: cuáles serán los años más complicados para afrontar la deuda

El calendario de vencimientos se extenderá hasta 2046 y tendrá su período más exigente entre 2028 y 2032. El Gobierno apuesta al ingreso de dólares por las exportaciones de energía, minería y el sector agropecuario para cumplir con los compromisos.

Hoy 19:36

La Argentina enfrenta un exigente calendario de pagos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contempla compromisos superiores a los 73.500 millones de dólares entre 2027 y 2046. Los vencimientos más importantes se concentrarán durante los próximos años y alcanzarán su punto máximo en 2030, cuando el país deberá desembolsar más de 11.600 millones de dólares.

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El escenario representa uno de los principales desafíos económicos para el Gobierno de Javier Milei, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales mediante el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones y el crecimiento de sectores estratégicos.

Durante las reuniones anuales del FMI, que se desarrollan hasta este domingo en Tailandia, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, destacó las perspectivas de la economía argentina y planteó incluso la posibilidad de que el país adelante la cancelación de sus compromisos.

"Serán como Grecia, pagarán por adelantado", expresó Georgieva durante una actividad compartida con el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario reconoció que se trata de un desafío importante y aseguró que el país ya trabaja en esa dirección.

Cuánto deberá pagar Argentina al FMI en los próximos años

De acuerdo con el cronograma de vencimientos del organismo internacional, los compromisos comenzarán a incrementarse considerablemente a partir de 2027.

Los pagos previstos son los siguientes:

2027: US$7.840 millones.

2028: US$9.658 millones.

2029: US$10.703 millones.

2030: US$11.601 millones.

2031: US$11.070 millones.

2032: US$9.333 millones.

2033: US$5.708 millones.

2034: US$3.391 millones.

2035: US$1.795 millones.

2036: US$300 millones.

Entre 2037 y 2046, los compromisos serán considerablemente menores, con pagos anuales estimados en torno a los 212 millones de dólares.

De esta manera, el período más exigente estará comprendido entre 2028 y 2032, cuando Argentina deberá afrontar vencimientos superiores a los 8.000 millones de dólares anuales.

El año más complicado será 2030, con obligaciones que alcanzarán los 11.601 millones de dólares, seguido por 2031, cuando los pagos previstos superarán los 11.000 millones.

Los vencimientos que quedan para 2026

Antes de afrontar los compromisos de los próximos años, el Gobierno todavía deberá cumplir con dos pagos al FMI durante el último tramo de 2026.

Luego de haber desembolsado 795 millones de dólares a fines de septiembre, el país tendrá que cancelar otros 881 millones en noviembre y 340 millones en diciembre.

Con estos compromisos, los pagos correspondientes a todo 2026 alcanzarán aproximadamente los 4.483 millones de dólares.

En paralelo, el organismo tiene previsto realizar un desembolso de alrededor de 870 millones de dólares durante lo que resta del año, sujeto a las condiciones del programa vigente.

La estrategia del Gobierno para conseguir los dólares

El equipo económico encabezado por Luis Caputo sostiene que el crecimiento de las exportaciones será fundamental para afrontar las obligaciones financieras.

En ese sentido, el Gobierno apuesta especialmente al desarrollo de Vaca Muerta, la expansión de la producción energética, los proyectos de minería de cobre y litio, y el aporte del sector agropecuario.

También considera relevante el crecimiento de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento, que representan otra fuente de ingreso de divisas.

El objetivo es fortalecer la disponibilidad de dólares y reducir progresivamente la dependencia del financiamiento internacional.

Sin embargo, la posibilidad de cancelar anticipadamente la deuda con el FMI dependerá de la evolución económica, la acumulación de reservas y la capacidad del país para generar los recursos necesarios sin comprometer otros pagos.

Por qué preocupa el calendario de vencimientos

La Argentina continúa siendo el principal deudor del FMI, una situación que también influye sobre la percepción de riesgo de los inversores internacionales.

El organismo es considerado un acreedor prioritario frente a otras obligaciones financieras. Esto significa que, ante eventuales dificultades para conseguir dólares, el país tendría incentivos para privilegiar los pagos al Fondo.

Esa situación puede generar incertidumbre entre los tenedores de bonos argentinos, especialmente cuando coinciden vencimientos importantes con necesidades de financiamiento del Estado.

Por eso, la acumulación de reservas, el acceso al crédito internacional y el aumento de las exportaciones serán factores determinantes para afrontar los años de mayor exigencia.

Aunque los compromisos se extenderán hasta 2046, el desafío inmediato del Gobierno será atravesar el período comprendido entre 2027 y 2032, cuando se concentrará la mayor parte de los pagos previstos al organismo internacional.