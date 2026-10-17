Tragedia en el interior santiagueño: un motociclista murió tras perder el control y chocar contra un poste de luz

El fatal accidente ocurrió durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Provincial 28, en el departamento Silípica. La víctima falleció en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Hoy 18:00

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un motociclista durante la mañana de este sábado 17 de octubre, en la localidad de Sumamao, departamento Silípica, en el interior de Santiago del Estero.

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El siniestro vial se registró alrededor de las 8.25 sobre la Ruta Provincial 28, a la altura de la prolongación de avenida Independencia, cuando el conductor de una motocicleta perdió el control del rodado y terminó impactando violentamente contra un poste del tendido eléctrico.

La víctima fue identificada como Félix Ceverino González, de 62 años, quien tenía domicilio en la zona rural de Sumamao y circulaba a bordo de una motocicleta Corven de 110 cilindradas.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre se desplazaba por la mencionada ruta cuando, por motivos que se intentan establecer, perdió el dominio del vehículo y chocó contra una columna ubicada a un costado del camino.

Como consecuencia de la violencia del impacto, González sufrió gravísimas lesiones que le provocaron la muerte en el acto.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos de la Subcomisaría de Nueva Francia, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 9 de Loreto, se trasladaron hasta el lugar junto con personal sanitario de la sala de primeros auxilios de la zona.

Al arribar, los profesionales de la salud examinaron al motociclista y constataron que ya no presentaba signos vitales.

Los efectivos policiales trabajaron en el lugar del siniestro y realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente fatal.