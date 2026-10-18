Desarticulan red de robo de vehículos en La Quiaca

Una operación dirigida por el Ministerio Público en La Quiaca resultó en la detención de dos individuos y la recuperación de camionetas robadas en Buenos Aires.

Hoy 14:10

Una exhaustiva investigación realizada por el Ministerio Público de la Acusación ha permitido desarticular una banda criminal dedicada al robo de vehículos, específicamente en la ciudad fronteriza de La Quiaca. Esta operación, que se llevó a cabo a través de una serie de allanamientos, resultó en la recuperación de dos camionetas de alta gama que habían sido sustraídas en la provincia de Buenos Aires.

Los vehículos recuperados, que son camionetas Toyota SW4, fueron entregados a sus respectivos propietarios el pasado sábado en el edificio del Ministerio Público de la Acusación de La Quiaca. La operación se realizó bajo la supervisión del juez de Control Marcos Espinassi, quien dictó una prisión preventiva de 120 días para los dos imputados, ambos de nacionalidad brasileña.

La investigación estuvo liderada por el fiscal regional Alberto Mendivil, quien coordinó los esfuerzos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y recibió el apoyo de la Policía de Bolivia. Este trabajo conjunto fue crucial para el éxito de la operación, dado que los detenidos fueron aprehendidos infraganti en el momento en que intentaban cruzar hacia Villazón, Bolivia, con uno de los vehículos robados.

El modus operandi de la banda consistía en llegar a la frontera y, mediante un paso no habilitado, trasladar los vehículos robados fuera del país. Esta estrategia revela una planificación meticulosa, dado que las camionetas robadas son altamente valoradas en el mercado boliviano, donde son comercializadas como vehículos “chutos”. Esta terminología se refiere a automóviles que ingresan al país de forma clandestina, sin la documentación legal necesaria.

La investigación también ha revelado un patrón en el tipo de vehículos que la banda seleccionaba, centrándose en modelos de alta gama. La elección de la Toyota SW4 no es casual, ya que su demanda en el mercado boliviano es considerable. Esto plantea interrogantes sobre la posible existencia de conexiones más amplias en el tráfico de vehículos robados entre Argentina y Bolivia.

Además, fuentes cercanas a la investigación han indicado que las autoridades continúan investigando para determinar si los imputados están involucrados en otros delitos en la ciudad fronteriza de La Quiaca. La complejidad de este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países para combatir el crimen organizado.