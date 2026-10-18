Candela Arizaga le dedicó un romántico mensaje a Facundo Moyano en medio del escándalo

La influencer publicó una imagen junto al exlegislador en Madrid y sorprendió con una frase que llamó la atención en medio de las repercusiones sobre la pareja.

Hoy 14:36

Mientras crecen las repercusiones por su viaje a España, Candela Arizaga sorprendió a sus seguidores con una dedicatoria especial para Facundo Moyano.

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La influencer subió una foto junto al exdiputado y compartió un mensaje cargado de romanticismo en medio de la polémica por su reconciliación.

La publicación se dio a través de sus historias de Instagram, donde Arizaga mostró una imagen sonriente junto a Moyano y luego sumó una frase que no pasó desapercibida.

“No te conocí, te reconocí. Llevo años soñando contigo”, expresó Arizaga, acompañando la frase con la etiqueta al exdiputado.

La romántica escena se suma a las imágenes que la pareja había compartido días atrás frente al mar, donde Moyano le entregó una joya que está valuada en miles de dólares.