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Preocupación en Chaco por la crecida del Paraná: advierten que podría llegar a los 7,50 metros

Las autoridades activaron una alerta ante la posibilidad de que el avance del agua afecte a distintas zonas ribereñas. El monitoreo incluye localidades y sectores vulnerables de la provincia.

Hoy 14:49
Chaco

El río Paraná mantiene una fuerte crecida en Chaco y las autoridades emitieron una alerta roja para las zonas ubicadas fuera del cordón de defensa, ante la posibilidad de que el nivel del agua alcance los 7,50 metros en el corto plazo.

El aumento del caudal está relacionado con las intensas lluvias registradas en las cuencas superiores de los ríos Paraná e Iguazú, además de una mayor descarga de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba. Estas condiciones aceleraron el ingreso de agua y elevaron la preocupación por la evolución del nivel del río.

Además de los sectores alcanzados por la alerta roja, el reporte oficial mantiene bajo alerta naranja a Resistencia, Margarita Belén y Colonia Benítez, junto con Puerto Vilelas, Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Antequeras. En estas áreas continúa el seguimiento de la situación hidrológica ante posibles complicaciones.

Por otra parte, la alerta amarilla comprende a La Leonesa, Puerto Bermejo y Puerto Bermejo Viejo, Colonia Tacuarí, General Vedia, Tres Horquetas, el área rural de Basail, Colonia Cancha Larga, Las Palmas, El Palmar y Yatay. Las autoridades mantienen el monitoreo de estas localidades mientras evalúan la evolución de la crecida.

Frente al avance del agua, las autoridades solicitaron a los habitantes de las zonas comprometidas que sigan los comunicados oficiales y respeten las indicaciones de los organismos de emergencia. También recomendaron evitar las áreas inundables y no circular por caminos o sectores afectados por la crecida.

El Comité Provincial de Emergencia remarcó la importancia de mantener una comunicación constante entre los municipios, los equipos de respuesta y la población. El objetivo es anticipar posibles situaciones de riesgo y facilitar una intervención rápida si el nivel del Paraná continúa en ascenso.

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