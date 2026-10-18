Italia también estalló: saqueos y enfrentamientos con la policía sacudieron a Milán

Las protestas contra el costo de vida, los bajos salarios y el deterioro de los servicios públicos derivaron en nuevos episodios de violencia en el norte italiano.

Hoy 19:52

Milán volvió a vivir este domingo una tarde de tensión, con saqueos y enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la policía en las inmediaciones de la plaza del Duomo. Los incidentes se produjeron por segundo día consecutivo y dejaron comercios dañados, mobiliario urbano destruido y un importante operativo de seguridad en el centro de la ciudad.

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Más de 60 personas fueron trasladadas a comisarías para controles adicionales durante los episodios del domingo. A esa cifra se suman 28 manifestantes detenidos por los incidentes del sábado en distintas ciudades del norte de Italia, entre ellas Milán, Bolonia, Brescia, Bérgamo y Turín. Las autoridades distinguen entre quienes fueron trasladados para controles y quienes quedaron detenidos.

Las movilizaciones expresan el malestar por el aumento del costo de vida, los bajos salarios y la calidad de los servicios públicos. Frente a la escalada de violencia, la primera ministra Giorgia Meloni convocó a una reunión de seguridad para este lunes, en la que el Gobierno analizará la situación.

Saqueos y enfrentamientos en el centro de Milán

La tensión comenzó poco antes de las 17, cuando cientos de jóvenes se reunieron cerca de la plaza del Duomo. En la zona ya había un amplio despliegue policial debido a los incidentes de la jornada anterior. Algunos manifestantes llevaban el rostro cubierto y vestían ropa negra; durante los disturbios lanzaron objetos contra vehículos policiales, levantaron barricadas, volcaron contenedores y dañaron mobiliario urbano.

También saquearon un supermercado de una calle comercial cercana, rompieron vidrieras y vandalizaron bicicletas y scooters. La policía desplegó unidades antidisturbios y utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los grupos. Hacia el final de la tarde, la situación parecía haberse normalizado.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, describió los daños que observó en la zona: “Vi escaparates destrozados, tiendas saqueadas y ciudadanos asustados”. También afirmó: “Lo que ocurrió aquí es lo que estamos viendo en muchas ciudades del mundo”.

Sala manifestó su preocupación por la expansión de este tipo de episodios y consideró que el contexto internacional contribuye a alimentar las tensiones. Al mismo tiempo, los disturbios reavivaron el debate sobre cómo garantizar el derecho a manifestarse sin que las movilizaciones deriven en ataques y destrozos.

Meloni prepara una respuesta y la CGIL anuncia una huelga general

Tras los incidentes del sábado, Meloni condenó la violencia en un mensaje publicado en la red social X. “Son matones que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos, atacar a quienes garantizan la seguridad y tomar ciudades enteras como rehenes”, escribió. Además, sostuvo: “Manifestarse es un derecho. Devastar nuestras ciudades no lo es”.

Por su parte, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), uno de los principales sindicatos del país, anunció una huelga general para el 20 de noviembre. La convocatoria se conoció después de las protestas del fin de semana y en medio de los reclamos por la situación económica y laboral.

Los episodios registrados en Milán se producen en un contexto de movilizaciones en distintos puntos de Europa. En Francia, las protestas contra el costo de vida y el deterioro de los servicios públicos también derivaron en enfrentamientos, saqueos y daños en edificios. Las semejanzas entre los reclamos económicos volvieron a poner bajo la lupa la respuesta de los gobiernos frente al malestar social.