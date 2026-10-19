Inde Navarrette sorprendió con un look de alta costura en una noche de estrellas en Hollywood

La actriz asistió a una exclusiva celebración en Los Ángeles con un diseño de Schiaparelli que combinó volúmenes esculturales, lunares y detalles sofisticados.

Hoy 07:59

Inde Navarrette se sumó a las celebridades que desfilaron por la alfombra roja del Academy Museum Gala 2026, en Los Ángeles, con una propuesta de alta costura que no pasó inadvertida. Para la ocasión, la actriz eligió un diseño de Schiaparelli, la reconocida firma francesa que se distingue por su estética vanguardista y sus creaciones inspiradas en el surrealismo.

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El vestido se destacó por su silueta escultural, el escote corazón y una falda midi de gran volumen, con lunares negros sobre una base en tono claro. La combinación de formas y estampados aportó personalidad al conjunto y reflejó el estilo artístico que caracteriza a la casa de moda.

La elección de Navarrette puso el foco en una de las tendencias recurrentes de las alfombras rojas internacionales: las prendas que convierten la silueta en una pieza de expresión artística. El volumen de la falda y el contraste entre los tonos claros y oscuros le dieron protagonismo al diseño sin necesidad de recurrir a una ornamentación excesiva.

Para completar el estilismo, la actriz incorporó joyas brillantes, zapatos en punta y el cabello recogido, una combinación que mantuvo la atención en los detalles del vestido. El maquillaje, de acabado sofisticado y tonos neutros, acompañó la propuesta sin competir con la fuerza visual de la prenda.

El evento reunió a destacadas figuras del cine y el espectáculo internacional en una noche que combinó el reconocimiento a la industria cinematográfica con una importante exhibición de moda. La alfombra roja volvió a convertirse en una vidriera para las principales casas de diseño y las elecciones estilísticas de las celebridades.

Con su apuesta por Schiaparelli, Inde Navarrette eligió una propuesta de alta costura que combinó elegancia, volumen y una impronta contemporánea, consolidando su presencia en una de las citas destacadas del calendario social de Hollywood.