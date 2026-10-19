Selena Gomez reveló que vapear nicotina le cambió la voz y advirtió sobre sus consecuencias

La cantante y actriz contó que consumió nicotina a través de cigarrillos electrónicos durante un tiempo prolongado y aseguró que dejar el hábito fue difícil. Además, alentó a sus seguidores a evitar el vapeo.

Hoy 07:58

Selena Gomez sorprendió al revelar que el consumo frecuente de nicotina mediante cigarrillos electrónicos modificó su voz. La cantante y actriz compartió la experiencia en un video publicado en sus historias de Instagram, donde también contó que dejó de vapear y reconoció que sostener esa decisión no fue sencillo.

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“Vapeé mucha nicotina”, explicó la artista, quien manifestó que los cambios en su voz no son algo que pueda revertir fácilmente. En el mismo mensaje, advirtió a sus seguidores sobre las dificultades para abandonar el consumo y les recomendó no iniciarse en ese hábito.

“Si estás pasando por eso o incluso estás pensando en vapear, simplemente no vale la pena”, expresó Gomez, quien calificó su experiencia como una decisión de la que se arrepiente. También se refirió con humor a las críticas que recibe por su voz y sostuvo que quienes no disfruten escucharla pueden dejar de hacerlo.

Una decisión difícil de sostener

La intérprete reconoció que dejar la nicotina fue un proceso complicado, aunque se mostró esperanzada de poder mantenerse alejada del vapeo. Además, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de aliento a quienes atraviesan dificultades para abandonar un hábito: aseguró que es posible superar ese proceso.

Selena Gomez

La confesión también aportó una nueva explicación a las preguntas que sus seguidores le hicieron durante los últimos años sobre los cambios en su tono de voz. En diciembre pasado, durante una transmisión en vivo por Instagram, Gomez había comentado que en ocasiones sentía hinchazón en la garganta, sin relacionar públicamente ese síntoma con el vapeo.

Su presente profesional

Más allá de esta revelación, Gomez continúa desarrollando su carrera como cantante, actriz y empresaria. Es una de las protagonistas y productoras ejecutivas de la serie Only Murders in the Building, en la que comparte pantalla con Steve Martin y Martin Short. También está al frente de Rare Beauty, su marca de cosméticos lanzada en 2020.

Con su testimonio, la artista puso el foco en las dificultades para abandonar el consumo de nicotina y en las consecuencias que, según su propia experiencia, tuvo el vapeo sobre su voz. Su mensaje buscó desalentar el inicio de ese hábito y acompañar a quienes intentan dejarlo.