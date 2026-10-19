Se juega la tercera fecha de la Champions League con un partidazo entre PSG y Barcelona: hora, TV y todos los encuentros

La máxima competencia de clubes de Europa tendrá una jornada cargada de acción este martes.

Hoy 12:35

La UEFA Champions League 2026/27 pondrá en marcha este martes 20 de octubre la tercera fecha de su fase de liga, con una agenda de nueve encuentros y un enfrentamiento que se llevará todas las miradas: Paris Saint-Germain recibirá a Barcelona, en un choque entre dos de los principales candidatos a conquistar el título continental.

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El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el Parque de los Príncipes, con arbitraje del inglés Michael Oliver y transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

La actividad continuará el miércoles 21 de octubre con otros nueve compromisos, entre los que sobresalen Real Madrid frente a Leipzig, Bayern Múnich contra Arsenal y Manchester United ante Como.

PSG y Barcelona protagonizan el gran duelo de la fecha

El enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Barcelona promete ser uno de los encuentros más atractivos de esta primera parte de la Champions League.

El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, llega como bicampeón de Europa después de consagrarse en las últimas dos ediciones del certamen. Con la intención de prolongar su dominio continental, buscará hacerse fuerte en París frente a otro de los grandes aspirantes al título.

Por su parte, Barcelona atraviesa un inicio de temporada arrollador. El equipo catalán ganó sus primeros dos compromisos en la Champions League y también mantiene un rendimiento perfecto en LaLiga de España, donde suma 27 puntos en nueve fechas.

De esta manera, ambos equipos protagonizarán un enfrentamiento que podría resultar importante para definir las primeras posiciones de la fase de liga.

Liverpool, Manchester City y Atlético Madrid también salen a la cancha

La jornada del martes contará con otros encuentros destacados del fútbol europeo.

Liverpool recibirá a Villarreal, mientras que Manchester City enfrentará al AEK Atenas, en dos compromisos que tendrán como protagonistas a equipos ingleses.

También será el turno del Atlético de Madrid, que visitará al Stuttgart en Alemania, mientras que Napoli jugará frente a Bodo Glimt.

Por su parte, Porto se medirá con PSV Eindhoven y Roma recibirá a Slovan Bratislava.

La actividad comenzará a las 13.45, con dos partidos correspondientes al primer turno, antes de la programación principal de las 16.

Champions League: todos los partidos del martes 20 de octubre

Horarios de Argentina.

13.45: Fenerbahce vs. Slavia Praga.

Fenerbahce vs. Slavia Praga. 13.45: Sabah vs. Borussia Dortmund.

Sabah vs. Borussia Dortmund. 16.00: PSG vs. Barcelona.

PSG vs. Barcelona. 16.00: Liverpool vs. Villarreal.

Liverpool vs. Villarreal. 16.00: Porto vs. PSV Eindhoven.

Porto vs. PSV Eindhoven. 16.00: Stuttgart vs. Atlético de Madrid.

Stuttgart vs. Atlético de Madrid. 16.00: Napoli vs. Bodo Glimt.

Napoli vs. Bodo Glimt. 16.00: Manchester City vs. AEK Atenas.

Manchester City vs. AEK Atenas. 16.00: Roma vs. Slovan Bratislava.

Los partidos del miércoles 21 de octubre

La tercera fecha continuará el miércoles con otros nueve encuentros y varios cruces de alto nivel.

Uno de los más esperados será el que disputarán Bayern Múnich y Arsenal, mientras que Real Madrid recibirá a Leipzig.

Además, Manchester United visitará al Como y el Inter enfrentará a Shakhtar Donetsk.

Horarios de Argentina.

13.45: Como vs. Manchester United.

Como vs. Manchester United. 13.45: Lille vs. Galatasaray.

Lille vs. Galatasaray. 16.00: Brujas vs. Lens.

Brujas vs. Lens. 16.00: Bayern Múnich vs. Arsenal.

Bayern Múnich vs. Arsenal. 16.00: Real Madrid vs. Leipzig.

Real Madrid vs. Leipzig. 16.00: Betis vs. Feyenoord.

Betis vs. Feyenoord. 16.00: Inter vs. Shakhtar Donetsk.

Inter vs. Shakhtar Donetsk. 16.00: Aston Villa vs. Viking.

Aston Villa vs. Viking. 16.00: Sporting Lisboa vs. LASK.

Con 18 partidos distribuidos entre martes y miércoles, la tercera fecha de la Champions League ofrecerá encuentros decisivos para los equipos que buscan posicionarse entre los mejores de Europa.

Todas las miradas estarán puestas en PSG y Barcelona, protagonistas del choque más esperado de una jornada que promete grandes emociones en el máximo torneo de clubes del continente.