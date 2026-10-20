“Francia atraviesa un momento muy delicado, pero no hay que generalizar”

La profesora asociada de la Universidad de París-Saclay, María José Azar-Baud, habló con Radio Panorama sobre las protestas que sacuden a Francia. Señaló que detrás del conflicto confluyen una crisis política, dificultades económicas y un malestar social acumulado durante años.

Hoy 12:37

María José Azar-Baud, profesora asociada de la Universidad de París-Saclay, analizó desde Francia los disturbios y manifestaciones que se vienen registrando en el país y advirtió que el escenario responde a una combinación de factores políticos, económicos y sociales.

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En diálogo con Radio Panorama, la profesional contó que vive en las afueras de París y explicó que, aunque existe preocupación por la seguridad en las zonas donde se desarrollan las protestas, la situación no debe extenderse a toda Francia.

“Francia está atravesando un momento muy delicado, pero no todo el tiempo, no todo el día y no en todo lugar”, aclaró. Y agregó: “Están confluyendo una crisis política, dificultades económicas y el malestar social que se acumula desde hace años”.

Una crisis que va más allá de las protestas estudiantiles

Para Azar-Baud, uno de los factores centrales es el desgaste de la confianza ciudadana en la representación política, algo que, según explicó, se viene profundizando desde hace tiempo.

También señaló la fragmentación parlamentaria que atraviesa el Gobierno francés y las dificultades para alcanzar acuerdos sobre cuestiones esenciales. Según explicó, esto obliga a construir alianzas entre sectores políticos con posiciones muy diferentes, lo que dificulta sostener decisiones coherentes en el tiempo.

En el plano social, destacó que existe una fuerte preocupación por el poder adquisitivo, el acceso a la vivienda, la educación y el funcionamiento de los servicios públicos.

“Todo esto surge a partir de un movimiento de estudiantes de la escuela secundaria, pero se ha convertido en un movimiento que va mucho más allá”, explicó.

La propia docente contó que la situación llegó a modificar temporalmente su actividad académica. “He tenido que volver a dar clases en línea”, señaló, aunque aclaró que esta semana ya pudieron regresar a los edificios universitarios.

El debate migratorio y los episodios de violencia

Durante la entrevista también se refirió a la inmigración, uno de los temas que atraviesan actualmente el debate político y social en Francia y Europa.

Azar-Baud sostuvo que se trata de una cuestión compleja, con dimensiones “económicas, sociales, humanitarias, jurídicas y de seguridad”, y consideró fundamental abordarla dentro del marco del Estado de Derecho.

A su vez, hizo una diferenciación entre el fenómeno migratorio y quienes protagonizan episodios de vandalismo durante las protestas. Advirtió que resulta difícil establecer quiénes son las personas que rompen vidrieras o atacan a efectivos policiales, especialmente cuando participan con el rostro cubierto.

“Uno tiene derecho a manifestar, pero es responsable frente a los actos de vandalismo”, sostuvo.

La especialista insistió en evitar generalizaciones sobre el origen o la situación migratoria de quienes participan de los disturbios y planteó que uno de los principales problemas es la dificultad para identificar a quienes cometen delitos en medio de las movilizaciones.

Para Azar-Baud, los episodios registrados en las últimas semanas son “lamentables y puntuales”, pero reflejan problemas más profundos que Francia arrastra desde hace años y que hoy convergen en un escenario de fuerte tensión política, económica y social.