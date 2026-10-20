VIDEOS | Los hinchas de Vasco da Gama tiraron fuegos artificiales frente al hotel de Boca durante la madrugada

El episodio ocurrió en Río de Janeiro, en la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize buscará remontar el 0-1 de la ida para meterse en la final.

Hoy 12:54

La previa del decisivo encuentro entre Boca Juniors y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 estuvo marcada por un episodio de tensión en Río de Janeiro. Durante la madrugada de este martes, hinchas del conjunto brasileño lanzaron fuegos artificiales frente al hotel donde se encuentra alojado el plantel xeneize, con la intención de interrumpir el descanso de los futbolistas.

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El hecho ocurrió a pocas horas del partido que ambos equipos disputarán desde las 21.30 en el estadio Maracaná, donde Boca intentará revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera y alcanzar una nueva final internacional.

Las imágenes del episodio comenzaron a circular en las redes sociales y mostraron la pirotecnia utilizada en las inmediaciones del alojamiento del equipo argentino.

Fuegos artificiales y ruidos durante la madrugada en Río de Janeiro

La situación se produjo mientras los jugadores de Boca descansaban en el hotel donde permanecen concentrados para el encuentro frente a Vasco da Gama.

Un grupo de simpatizantes brasileños se acercó a las inmediaciones del establecimiento y encendió fuegos artificiales durante la madrugada, generando fuertes explosiones que alteraron la tranquilidad de la zona.

Este tipo de episodios se ha repetido en distintas oportunidades en Brasil, especialmente en las horas previas a partidos internacionales importantes, cuando algunos grupos de hinchas locales recurren a la pirotecnia para intentar perjudicar el descanso de los equipos visitantes.

Pese al incidente, Boca mantiene su preparación para afrontar una de las noches más importantes de su temporada.

Boca necesita ganar en el Maracaná para alcanzar la final

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegará a la revancha con la obligación de revertir el resultado adverso del primer encuentro.

En La Bombonera, Vasco da Gama se impuso por 1-0 con un gol de Adson, por lo que el conjunto argentino deberá conseguir una victoria en territorio brasileño para continuar en la competencia.

Si Boca gana por un gol de diferencia, la serie se definirá mediante una tanda de penales. En cambio, si logra imponerse por dos o más tantos, avanzará directamente a la final.

Un empate o una derrota dejarán al Xeneize eliminado del torneo, cuya última final disputó en 2005.

El desafío será aún mayor por una estadística que preocupa a los hinchas: Boca acumula 11 partidos consecutivos sin ganar en Brasil.

Su última victoria en ese país fue el 2 de diciembre de 2020, cuando superó a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores.

Leandro Paredes, la gran duda de Arruabarrena

Además de la obligación de remontar la serie, Boca mantiene una incógnita importante en su formación titular.

Se trata de Leandro Paredes, quien se recupera de un desgarro grado II en el isquiotibial derecho sufrido frente a Instituto.

El capitán evolucionó favorablemente y realizó trabajos con sus compañeros en las últimas prácticas, pero el entrenador todavía no confirmó si estará desde el comienzo o si ocupará un lugar entre los suplentes.

Rodrigo Battaglia aparece como la principal alternativa en caso de que Paredes no sea titular.

En ataque también hay dudas. Alan Velasco, recuperado de una lesión muscular, disputa un lugar con Sebastián Villa, mientras que Miguel Merentiel podría regresar al once inicial en reemplazo de Enner Valencia.

Vasco da Gama espera a Boca con un Maracaná repleto

El conjunto brasileño llega a la semifinal después de caer 1-0 frente a San Pablo por el Brasileirao, una derrota que interrumpió una racha de siete encuentros sin perder.

El equipo dirigido por Pedro Emanuel se ubica en el puesto 15 del campeonato brasileño, con 35 puntos, apenas tres unidades por encima de la zona de descenso.

En cuanto a la formación, la principal incógnita es la evolución de Paulo Henrique, quien debió abandonar por lesión el encuentro frente a San Pablo y es una de las piezas importantes del equipo.

La revancha se disputará finalmente en el Maracaná, después de una disputa por la elección del estadio, ya que São Januário, la cancha habitual de Vasco, no reúne los requisitos exigidos por la CONMEBOL para esta instancia.

Se espera una multitud cercana a los 74.000 espectadores, con aproximadamente 70.000 simpatizantes brasileños y 4.000 hinchas de Boca, que agotaron las localidades disponibles.

En medio de una previa cargada de expectativa y después del episodio con fuegos artificiales frente al hotel, Boca buscará hacer historia en Río de Janeiro, cortar su extensa racha sin victorias en Brasil y conseguir el pase a la final de la Copa Sudamericana 2026.