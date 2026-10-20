Destacan la importancia del ejercicio físico en pacientes oncológicos: "El músculo es el escudo más grande que tenemos"

En diálogo con Radio Panorama, el licenciado en Educación Física Álvaro Miana explicó cómo el entrenamiento, la nutrición, el descanso y los vínculos sociales pueden contribuir a mejorar la calidad de vida.

Hoy 13:35

En el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a la concientización y prevención del cáncer de mama, el licenciado en Educación Física Álvaro Miana dialogó con Radio Panorama sobre la importancia de la actividad física y el entrenamiento en pacientes oncológicos. Durante la entrevista, remarcó que el ejercicio debe adaptarse a las condiciones de cada persona y que su abordaje requiere planificación, evaluación y seguimiento.

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“El ejercicio mejora muchísimo la vida de las personas, pero es contexto-dependiente. Hay que diferenciar entrenamiento de actividad física. Hay que evaluar y diseñar un protocolo para cada persona”, explicó.

Miaña señaló que muchos médicos recomiendan incorporar el movimiento y el entrenamiento durante los procesos de tratamiento, aunque consideró que todavía existen profesionales que no les otorgan suficiente importancia. En ese sentido, insistió en la necesidad de trabajar de manera articulada entre los equipos médicos y los profesionales de Educación Física.

El entrenamiento de fuerza y la calidad de vida

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el papel de la masa muscular y el entrenamiento de fuerza para preservar las capacidades físicas. El especialista sostuvo que las rutinas deben responder a protocolos específicos y cuestionó que, en ocasiones, algunos entrenadores trabajen sin consultar la evidencia científica disponible.

“Todas las personas tienen que hacer fuerza al menos tres veces por semana. Son protocolos y los profesores no los leen, trabajan a ojo, preguntando percepción del esfuerzo. Hay mucha información, pero se tiene que leer”, afirmó.

Al referirse al impacto del ejercicio en pacientes oncológicos, Miana destacó la importancia de llegar a un diagnóstico con una buena condición física, sin presentar esa circunstancia como una garantía frente a la enfermedad.

“El músculo es el escudo más grande que tenemos. A nivel químico y físico. Si alguien está entrenando y recibe el diagnóstico de cáncer, su sobrevida es mucho mejor que quien no tiene actividad física, nutrición, ejercicio, duerme bien y le presta atención a su aspecto social. Todo eso influye muchísimo en la sobrevida”, expresó.

El licenciado aclaró que el tratamiento médico debe cumplirse estrictamente, pero remarcó que la alimentación, el ejercicio, el descanso y el entorno social también forman parte de un abordaje integral. En pacientes con cáncer, la actividad física debe ajustarse al diagnóstico, al tratamiento y a la situación clínica individual, con la orientación del equipo de salud.

El impacto en la salud física y emocional

Miana también puso el foco en la capacidad del entrenamiento para ayudar a conservar la fuerza y la autonomía frente a distintas enfermedades y procesos que afectan al organismo.

“Mientras más empujemos nuestras capacidades, más difícil es perderlas, aun frente a enfermedades y procesos químicos”, sostuvo. En esa línea, planteó que mantener una buena condición física puede ayudar a afrontar mejor las exigencias cotidianas y reducir el deterioro asociado al sedentarismo.

El especialista también destacó la dimensión social del gimnasio y su posible impacto positivo en el bienestar emocional. Según explicó, el entrenamiento ofrece un espacio para desconectarse temporalmente de las pantallas, prestar atención al propio cuerpo y establecer vínculos con otras personas.

“Estamos en tiempos donde todo es rapidísimo, el gimnasio es un espacio social donde durante una hora no se puede estar pendiente del teléfono, te desconectas de ese sistema, comienzas a escucharte”, señaló.

Además, sostuvo que la actividad física puede contribuir a mejorar el ánimo y la calidad de vida de personas que atraviesan situaciones de depresión. En ese sentido, remarcó que el movimiento, la pertenencia a un grupo y la construcción de vínculos pueden ser componentes valiosos del bienestar, aunque no reemplazan la atención profesional en salud mental.

Una advertencia sobre la información en redes sociales

En el tramo final de la entrevista, Miana alertó sobre la circulación de consejos sin respaldo científico en las plataformas digitales y pidió consultar fuentes confiables antes de adoptar rutinas o recomendaciones relacionadas con la salud.

“Hay que tener mucho cuidado con la información de los influencers, hay gente que usa las redes para desinformar, hay que escuchar a los médicos, magisters y a quienes tienen información certera. Podemos usar incluso hasta la inteligencia artificial, buscar y seleccionar la información”, afirmó.

En el contexto de Octubre Rosa, sus declaraciones pusieron de relieve la importancia de abordar la salud desde una perspectiva integral, con información confiable y acompañamiento profesional. La actividad física puede ser una herramienta relevante para mejorar la calidad de vida, pero su aplicación en pacientes oncológicos requiere una planificación individualizada y coordinación con el equipo médico.