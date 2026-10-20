La Policía de Jujuy detiene a 18 personas en operativos contra el narcotráfico

Entre el 9 y el 15 de octubre, la Policía de Jujuy realizó 22 operativos que resultaron en la detención de 18 personas implicadas en actividades de narcotráfico.

Hoy 14:26

En un esfuerzo conjunto por combatir el narcotráfico, la Policía de Jujuy, a través de la Dirección General de Narcotráfico, llevó a cabo una serie de operativos entre el 9 y el 15 de octubre. Estos procedimientos se realizaron en colaboración con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación, marcando un hito en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la región.

Durante este periodo, se ejecutaron un total de 22 operativos en diferentes localidades de la provincia. Los protocolos incluyeron allanamientos, controles en la vía pública y acciones coordinadas en el Servicio Penitenciario, todos enfocados en desmantelar redes de narcotráfico. Estas intervenciones son parte de un esfuerzo más amplio para investigar y controlar la infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Las acciones de las fuerzas de seguridad resultaron en la detención de 18 personas sospechosas de estar involucradas en actividades relacionadas con el narcotráfico. Este significativo número de arrestos refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad.

Entre los elementos incautados durante los operativos se encontraron cocaína, marihuana, plantines, así como 11 teléfonos celulares, dos automóviles y seis balanzas. Todos estos objetos han quedado a disposición de las causas judiciales correspondientes, lo que subraya la seriedad de las investigaciones en curso.

La coordinación entre las distintas áreas policiales y los organismos judiciales ha sido fundamental para llevar a cabo estas operaciones con éxito. Este tipo de trabajo en equipo es esencial para enfrentar de manera efectiva las complejidades del narcotráfico, que representa un desafío significativo para la seguridad pública.

La Policía de Jujuy continúa comprometida con la implementación de estrategias que promuevan un entorno más seguro para los ciudadanos. Las acciones recientes son un claro indicativo de la determinación de las autoridades para erradicar el tráfico de drogas y sus consecuencias devastadoras en la comunidad.

A medida que avanzan las investigaciones, se espera que más detalles sobre las redes de narcotráfico en la provincia salgan a la luz, lo que podría llevar a nuevas detenciones y a un fortalecimiento de las acciones judiciales contra estos delitos.