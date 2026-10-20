Mbappé sorprendió al explicar por qué se considera el mejor futbolista del mundo: "Lo digo porque lo pienso"

El delantero francés habló sobre su mentalidad ganadora y explicó por qué cree que es fundamental sentirse superior a sus rivales.

Hoy 14:41

Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la escena futbolística después de realizar una contundente declaración sobre su nivel y la mentalidad con la que afronta cada partido. El delantero francés aseguró que se considera el mejor futbolista del mundo y explicó que esa convicción es una herramienta fundamental para superarse constantemente.

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En una entrevista con la revista Onze Mondial, el atacante habló sobre la importancia de la confianza personal en el deporte de alto rendimiento y dejó en claro que no tiene inconvenientes en reconocer cómo se percibe dentro de una cancha.

"Cuando lo digo, es porque lo pienso como una motivación", afirmó Mbappé al explicar por qué se considera el número uno.

Lejos de presentar sus palabras como una comparación directa con otros futbolistas, el capitán de la selección de Francia sostuvo que su postura responde a una filosofía de autoexigencia que aplica desde hace años.

Mbappé explicó por qué cree que debe sentirse el mejor del mundo

Durante la entrevista, el delantero profundizó sobre la importancia de la fortaleza mental y aseguró que un futbolista no puede ingresar al campo de juego pensando que sus rivales son superiores.

Para Mbappé, adoptar esa actitud significa establecer límites que pueden condicionar el rendimiento y reducir las posibilidades de alcanzar los objetivos.

"No puedes entrar en una cancha y decirte que los demás pueden hacerlo mejor que tú. Eso es ponerte un límite, una barrera", expresó.

El atacante considera que la confianza en las propias capacidades es uno de los aspectos más importantes para competir al máximo nivel, especialmente cuando se trata de partidos decisivos.

Su planteo apunta a mantener una mentalidad ambiciosa y evitar que las dudas personales se conviertan en obstáculos dentro del terreno de juego.

El secreto de la mentalidad ganadora de Kylian Mbappé

El futbolista francés también reveló cuál es uno de los pensamientos que utiliza como motivación antes de afrontar grandes desafíos.

"Intento siempre superarme diciéndome que si hay alguien que puede hacerlo, soy yo", aseguró.

De acuerdo con sus declaraciones, esa convicción es fundamental para mantener la exigencia y buscar nuevos objetivos, incluso después de haber alcanzado importantes logros deportivos.

La filosofía de Mbappé está vinculada con una carrera en la que consiguió títulos nacionales e internacionales, disputó finales de la Copa del Mundo y se consolidó como uno de los principales goleadores del fútbol europeo.

A lo largo de su trayectoria, el delantero se destacó por su velocidad, capacidad de definición y protagonismo en encuentros de máxima exigencia.

Sin embargo, el propio jugador considera que la confianza y la preparación mental son tan importantes como las condiciones técnicas y físicas.

Las declaraciones que reavivaron el debate sobre el mejor futbolista del planeta

Las palabras de Kylian Mbappé volvieron a generar repercusión en el mundo del fútbol, donde las comparaciones entre las principales estrellas son una constante.

Su afirmación también puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la diferencia entre la confianza competitiva y la soberbia, especialmente cuando un deportista reconoce públicamente que se considera superior a los demás.

No obstante, el francés explicó que su manera de pensar no busca desmerecer a otros jugadores, sino fortalecer su propia mentalidad para afrontar los desafíos deportivos.

Con una carrera construida a partir de grandes actuaciones y una permanente búsqueda de nuevos títulos, Mbappé dejó en claro que no piensa ponerse límites.

"Si hay alguien que puede hacerlo, soy yo", fue la frase con la que sintetizó una filosofía que, según explicó, resulta fundamental para competir en la élite del fútbol mundial.