Mientras se recupera de su lesión, Dibu Martínez estrenó su nueva casa con una imagen que llamó la atención

El arquero de la Selección Argentina atraviesa la recuperación de una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica.

Hoy 14:49

Emiliano "Dibu" Martínez atraviesa días especiales en Inglaterra. Mientras continúa recuperándose de la fractura de mandíbula que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton, el arquero argentino comenzó una nueva etapa junto a su familia con la mudanza a una nueva casa.

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La encargada de compartir la noticia fue su esposa, Mandinha Martínez, quien publicó un video en su cuenta de Instagram para mostrar algunos detalles del flamante hogar familiar.

Las imágenes estuvieron acompañadas por un mensaje en inglés: "Welcome to our new home" ("Bienvenidos a nuestro nuevo hogar").

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de los seguidores: la decoración incluía el escudo del Chelsea y globos azules, en una clara referencia al club donde actualmente juega el arquero campeón del mundo.

La nueva casa del Dibu Martínez y el detalle que se volvió protagonista

En medio de un momento complicado por su lesión, Dibu Martínez encontró una alegría junto a su familia con la llegada a su nueva vivienda.

A través de Instagram, Mandinha compartió un recorrido por algunos espacios de la propiedad, donde se pudo observar la decoración preparada para recibir a la familia.

Entre los elementos que más se destacaron aparecieron globos azules y el escudo del Chelsea, detalles que reflejan el vínculo del arquero con la institución londinense.

La publicación generó repercusión entre sus seguidores, especialmente porque llega mientras el futbolista permanece alejado de las canchas debido a una importante lesión.

Dibu Martínez fue operado por una fractura de mandíbula

El arquero argentino continúa con su recuperación después de sufrir un fuerte golpe durante el encuentro entre Chelsea y Everton, correspondiente a la séptima fecha de la Premier League.

Tras el incidente, los estudios médicos confirmaron que había sufrido una fractura de mandíbula, por lo que debió someterse a una intervención quirúrgica.

El club inglés informó oficialmente que la operación fue exitosa y explicó las razones del procedimiento.

"Martínez fue trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, que confirmó una fractura de mandíbula que requería cirugía", detalló Chelsea en un comunicado.

Además, la institución expresó su respaldo al guardameta durante el proceso de recuperación.

"Todos en el Chelsea le deseamos a Emi una pronta recuperación y le brindaremos nuestro apoyo en todo momento", manifestó el conjunto londinense.

Cómo fue el fuerte choque que provocó la lesión del arquero

El episodio ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo del encuentro frente a Everton.

Después de un tiro libre del conjunto local, la pelota cayó dentro del área y Dibu Martínez salió para intentar despejarla con los puños.

Sin embargo, durante la acción terminó chocando de frente con el defensor Jarrad Branthwaite, lo que le provocó la lesión.

El arquero quedó tendido sobre el césped y debió recibir asistencia médica durante varios minutos.

Los profesionales lo inmovilizaron, le colocaron una máscara de oxígeno y posteriormente lo retiraron en camilla.

La escena generó preocupación, aunque Martínez permaneció consciente y levantó el pulgar mientras abandonaba el campo de juego, llevando tranquilidad a los presentes.

Ante la situación, el entrenador Xabi Alonso dispuso el ingreso del belga Mike Penders, quien completó el compromiso sin recibir goles.

Finalmente, Chelsea se impuso por 2-0, con un segundo tanto convertido por Pedro Neto a los 90 minutos.

Cuándo podría volver a jugar Dibu Martínez

Si bien la operación fue exitosa, el arquero todavía deberá completar su recuperación antes de regresar a la actividad profesional.

La lesión también afectará su participación con la Selección argentina, ya que quedó descartado para los amistosos de noviembre.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene previstos dos compromisos internacionales:

13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera.

Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera. 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La ausencia de Martínez abrirá la posibilidad de que otros arqueros sumen minutos con la Albiceleste. Entre las alternativas aparecen Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Juan Musso.

Mientras espera recibir el alta médica, Dibu Martínez disfruta de su nuevo hogar junto a su familia, una noticia positiva en medio de una recuperación que lo mantendrá alejado de las canchas durante las próximas semanas.