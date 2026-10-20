Riquelme paseó por las playas de Río de Janeiro y un curioso detalle de su vestimenta se volvió viral

El presidente de Boca salió a caminar por Barra de Tijuca en la previa del partido ante Vasco da Gama. Se fotografió con hinchas de Estudiantes, pero un particular detalle en su pantalón generó debate en las redes sociales.

Hoy 13:01

Juan Román Riquelme protagonizó una curiosa situación durante su estadía en Río de Janeiro, donde acompaña a la delegación de Boca Juniors para la revancha frente a Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El presidente del Xeneize salió a caminar por las playas de Barra de Tijuca y terminó convirtiéndose en tendencia por un detalle inesperado de su vestimenta.

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Durante la noche previa al encuentro, el máximo dirigente boquense aprovechó para recorrer la zona acompañado por integrantes de la comisión directiva, una actividad que ya había realizado el domingo.

En medio del paseo, Riquelme se encontró con hinchas de Estudiantes de La Plata, quienes también se encontraban en Brasil para acompañar a su equipo en el compromiso frente a Flamengo por la Copa Libertadores.

Los simpatizantes del Pincha reconocieron al exfutbolista y no dudaron en acercarse para pedirle fotografías. Sin embargo, cuando las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales, un detalle en el pantalón del presidente de Boca llamó especialmente la atención.

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El detalle del pantalón de Riquelme que generó debate en las redes

Las fotografías compartidas por los hinchas de Estudiantes rápidamente despertaron comentarios entre los usuarios de las redes sociales.

Varios internautas advirtieron que Juan Román Riquelme aparentemente llevaba puesto el pantalón de Boca al revés.

La observación surgió porque en la parte delantera de la prenda no se distinguían ni el escudo del club ni el logo de la marca deportiva, elementos que normalmente aparecen en el frente del modelo original.

Ese detalle fue suficiente para desatar una serie de comentarios y bromas entre los usuarios, que comenzaron a debatir si el presidente efectivamente se había colocado la prenda de manera incorrecta.

Aunque las imágenes generaron repercusión, no hubo una confirmación sobre si Riquelme llevaba realmente el pantalón al revés.

Riquelme se fotografió con hinchas de Estudiantes en Brasil

Más allá de la curiosidad que despertó su vestimenta, el encuentro con los simpatizantes del Pincha dejó una postal particular en las playas de Río de Janeiro.

Los hinchas de Estudiantes de La Plata viajaron a Brasil para acompañar al equipo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, previsto para este jueves.

Durante su recorrida por Barra de Tijuca, reconocieron a Riquelme y aprovecharon la oportunidad para llevarse un recuerdo junto al ídolo de Boca.

El presidente xeneize accedió a las fotografías, que posteriormente fueron publicadas en las redes sociales y terminaron generando repercusión por el llamativo detalle de su vestimenta.

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Una madrugada agitada para Boca en Río de Janeiro

La tranquilidad de la noche también se vio interrumpida por un episodio ocurrido en las inmediaciones del hotel donde se encuentra alojado el plantel de Boca.

Durante la madrugada de este martes, hinchas de Vasco da Gama lanzaron fuegos artificiales frente al establecimiento, con la intención de alterar el descanso de los futbolistas argentinos.

Las explosiones se produjeron a pocas horas del decisivo encuentro que ambos equipos disputarán en el Maracaná.

Este tipo de situaciones suele repetirse en Brasil durante las previas de partidos internacionales importantes, cuando algunos grupos de simpatizantes locales recurren a la pirotecnia para intentar incomodar a las delegaciones visitantes.

Boca se juega el pase a la final de la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Vasco da Gama este martes 20 de octubre, desde las 21.30, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El Xeneize deberá remontar la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera para mantener viva su ilusión de alcanzar la final del torneo internacional.

Una de las principales incógnitas pasa por la presencia de Leandro Paredes, quien aceleró su recuperación después de sufrir un desgarro y espera la decisión del cuerpo técnico para saber si será titular.

Las posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Hora, TV y estadio

Partido: Vasco da Gama vs. Boca Juniors.

Vasco da Gama vs. Boca Juniors. Competencia: Copa Sudamericana 2026, semifinal de vuelta.

Copa Sudamericana 2026, semifinal de vuelta. Hora: 21.30 (Argentina).

21.30 (Argentina). Estadio: Maracaná, Río de Janeiro.

Maracaná, Río de Janeiro. TV: DSports.

DSports. Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Mientras Boca se prepara para una noche decisiva en Brasil, Juan Román Riquelme volvió a captar la atención fuera de la cancha, esta vez por un simple detalle de su vestimenta que no pasó inadvertido y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.