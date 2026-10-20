Elías Suárez anunció una inversión de $4.452 millones para financiar 46 proyectos productivos en la provincia

El gobernador encabezó la entrega formal de las primeras líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinadas a productores, profesionales y emprendedores de la provincia.

Hoy 12:39

El gobernador Elías Suárez participó este martes, junto al director de Recursos Financieros del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Esteban Rodríguez, de la entrega de líneas de financiamiento otorgadas por el organismo en una ceremonia que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Fórum.

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El acto contó también con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el secretario de la Representación Oficial de Santiago del Estero en Buenos Aires y Relaciones Internacionales, Bernardo Abruzzese, y la coordinadora de Desarrollo Financiero del CFI en la provincia, María Lucía Veliz, junto con los ministros de Producción, Néstor Machado; de Justicia, Matilde O’Mill; de Gobierno, Bernardo Herrera; de Economía, Jorge Murad; de Educación, Mariela Nassif, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai.

Las líneas de financiamiento otorgadas son herramientas que se instrumentan de manera articulada entre el Gobierno provincial y el CFI, orientadas a facilitar el acceso al financiamiento a Pymes, emprendedores y productores locales, con el objetivo de incentivar la inversión privada, promover la radicación de proyectos, dinamizar las economías regionales y consolidar el crecimiento sostenido con equidad en todo el territorio santiagueño.

Tras la entrega formal de los certificados a los beneficiarios de cada una de las líneas, el gobernador Elías Suárez destacó en su discurso la importancia de contar con un Estado presente y eficiente en momentos complejos, y valoró el trabajo conjunto con el CFI, que tiene como secretario general a Ignacio Lamothe, a quien agradeció su apoyo para gestionar recursos federales destinados al desarrollo del sector privado como parte del crecimiento de la provincia.

También se refirió a la política activa de acompañamiento al sector productivo, entendiendo que el trabajo conjunto con organismos nacionales y federales como el CFI permite potenciar las capacidades locales, generar valor agregado y garantizar nuevas fuentes de trabajo genuino para los santiagueños.

Además, destacó que ya fueron aprobados 46 proyectos por un total de $4.452 millones que benefician a productores, profesionales y emprendedores.

“En momentos tan difíciles como los que nos toca vivir, donde los recursos son escasos, es fundamental un Estado presente y eficiente a la hora de gestionar. Gracias al acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones, hoy podemos encontrarnos con proyectos aprobados que suman $4.452 millones para asistir a quienes trabajan e invierten en nuestra provincia. Estas líneas de financiamiento acompañan a productores y a profesionales para prestar mejores servicios, como también a emprendedores que generan oportunidades para sus familias y su comunidad. Este trabajo no se limita al financiamiento, sino que lo complementamos formando a más de 6.000 jóvenes y poniendo en marcha agencias de desarrollo territorial en todo el interior provincial para potenciar cada rincón de Santiago del Estero”, precisó.

En ese marco, ratificó su compromiso con los productores agropecuarios, oportunidad en la que destacó la creación de nuevas Agencias de Desarrollo Territorial que acompañan a los trabajadores del sector con equipamiento y tecnología durante todo el proceso productivo. Recordó que recientemente se pusieron en funcionamiento 12 agencias en distintos puntos de la provincia y anunció que ya se acordó con el Consejo Federal de Inversiones poner en marcha antes de fin de año otras 7 oficinas en puntos estratégicos del territorio.

“Nuestra obligación es acompañar a los sectores productivos, a los jóvenes y al sector privado a través del financiamiento de proyectos que necesitan y que esperan desarrollar. Vamos a acompañar a nuestros profesionales, a nuestras cámaras empresariales, a los emprendimientos que van a mejorar la calidad de vida de los santiagueños. Ese fue el desafío de este año, y lo estamos cumpliendo con fuerza y con el apoyo de todos”, sentenció.

A su turno, el director de Recursos Financieros del CFI, Esteban Rodríguez, felicitó al gobernador por la iniciativa y por brindar las herramientas financieras del organismo para ponerlas a disposición de las fuerzas productivas locales.

Explicó que el objetivo principal es mitigar las brechas estructurales y las fallas de mercado del sistema financiero tradicional, que suele concentrarse en los grandes centros urbanos.

“Felicito al gobernador por la iniciativa de apropiarse de las herramientas del CFI y ponerlas al servicio de las fuerzas productivas. Venimos trabajando para mitigar las fallas de mercado del sistema financiero tradicional, que muchas veces deja al margen al interior del país por sus exigencias de riesgo. Por eso diseñamos soluciones a medida centradas en cuatro verticales: fortalecimiento institucional, instrumental, de capacidades humanas y patrimonial, con más de $4.400 millones en financiamiento evaluado y puesto a disposición en los últimos seis meses”, expresó.

Además, valoró el trabajo coordinado que se viene desarrollando en la provincia y destacó la eficiencia en la ejecución de los programas de financiamiento, lo que posiciona a Santiago del Estero como un referente en la implementación de políticas de desarrollo productivo.