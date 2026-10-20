Histórico triunfo de Argentina en el Mundial Femenino Sub 17: venció a Nueva Zelanda y sueña con los octavos de final

La Albiceleste consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo de la categoría al imponerse por 2-0 en Marruecos.

Hoy 11:37

La Selección Argentina femenina Sub 17 escribió una página histórica en el fútbol nacional al conseguir su primera victoria en un Mundial de la categoría. El conjunto dirigido por Christian Meloni derrotó 2-0 a Nueva Zelanda, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Marruecos 2026, y mantiene sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.

La gran protagonista del encuentro fue Mercedes Diz, delantera de River Plate, quien convirtió los dos goles de la Albiceleste y alcanzó las tres conquistas en el certamen.

Después de la derrota por 2-1 frente a Alemania en el debut, Argentina logró recuperarse con una actuación convincente y sumó tres puntos fundamentales para llegar con chances de clasificación a la última jornada de la fase de grupos.

Mercedes Diz fue la figura con dos golazos ante Nueva Zelanda

La atacante argentina volvió a demostrar su capacidad goleadora y resultó determinante para conseguir una victoria histórica.

El primer tanto llegó a los 42 minutos del primer tiempo, después de una secuencia que tuvo a Mercedes Diz como protagonista.

La delantera había conseguido convertir unos instantes antes, pero el gol fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR.

Sin embargo, la futbolista tuvo revancha rápidamente. Apenas un minuto después, Brunella Pilati envió un centro desde la izquierda y Diz apareció de cabeza para establecer el 1-0 a favor de Argentina.

En el complemento, la Albiceleste volvió a golpear gracias a una gran acción colectiva.

A los 24 minutos del segundo tiempo, Oriana Gómez realizó un cambio de frente hacia Violeta Álvarez, quien controló la pelota y asistió a Diz.

La delantera de River definió con una espectacular volea de zurda y marcó el 2-0 definitivo, desatando el festejo del seleccionado argentino.

Con su doblete frente a Nueva Zelanda, Mercedes Diz llegó a tres goles en dos partidos y se convirtió en la máxima referencia ofensiva de la Albiceleste en el torneo.

La atacante había marcado también en el debut frente a Alemania, cuando convirtió el primer gol argentino en la historia de los Mundiales femeninos Sub 17.

Aquella conquista llegó a los nueve minutos del primer tiempo, después de una recuperación de Julieta Aguilar en la salida del conjunto europeo.

Pese a que Argentina comenzó ganando, Alemania consiguió revertir el resultado y se impuso por 2-1.

Diz atraviesa un gran momento futbolístico y ya cuenta con experiencia en la Selección Mayor, además de haber participado en el Mundial Sub 20 disputado el mes pasado.

Su rendimiento volvió a ser decisivo para un equipo que busca hacer historia en su primera participación mundialista.

Argentina sueña con los octavos de final: qué necesita para clasificar

La victoria frente a Nueva Zelanda permitió que Argentina alcanzara los tres puntos en el Grupo A y llegara con posibilidades concretas de clasificación a la última fecha.

Con este resultado, la Albiceleste igualó provisionalmente en unidades a Marruecos y Alemania, a la espera del enfrentamiento entre ambas selecciones correspondiente a la segunda jornada.

Por su parte, Nueva Zelanda quedó en el último puesto sin puntos, después de haber perdido sus dos primeros compromisos.

El sistema de clasificación establece que avanzarán a los octavos de final las dos primeras selecciones de cada uno de los seis grupos, además de los cuatro mejores terceros.

De esta manera, Argentina dependerá de su resultado en la última jornada y de cómo se complete la tabla para conocer su destino en la competencia.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial Femenino Sub 17

El próximo compromiso de la Selección Argentina será frente a Marruecos, el país anfitrión del Mundial.

El partido se disputará el viernes 23 de octubre, desde las 15 (hora argentina), en el cierre de la fase de grupos.

Las marroquíes comenzaron el torneo con una contundente victoria por 4-0 frente a Nueva Zelanda y también aspiran a conseguir uno de los lugares disponibles para la siguiente instancia.

Por eso, el enfrentamiento entre Argentina y Marruecos será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados.

Preocupación por la lesión de Lola Hernández

Más allá del resultado positivo, el cuerpo técnico argentino deberá seguir de cerca la evolución de Lola Hernández, futbolista de Talleres de Córdoba, quien debió abandonar el campo de juego por una lesión.

La jugadora fue reemplazada a los 11 minutos del primer tiempo por Gabriella Szczuka, en una modificación obligada para el entrenador Christian Meloni.

Su disponibilidad para el encuentro decisivo frente a Marruecos dependerá de la evaluación médica y de su recuperación durante los próximos días.

Con Mercedes Diz como figura y goleadora, Argentina consiguió un triunfo que quedará en la historia del fútbol femenino juvenil.

Ahora, la Albiceleste buscará dar otro paso frente a Marruecos y alcanzar los octavos de final en su primera participación en un Mundial Femenino Sub 17, con la ilusión de seguir haciendo historia.