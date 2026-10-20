Carlos Tevez confirmó la fecha de su despedida en La Bombonera: ¿con Messi y Cristiano Ronaldo?

El Apache anunció cuándo se realizará su esperado partido homenaje en el estadio de Boca.

Hoy 18:20

Carlos Tevez tendrá finalmente su esperada despedida en La Bombonera. El ídolo de Boca Juniors confirmó que su partido homenaje se disputará el domingo 20 de diciembre de 2026, en un evento que promete reunir a numerosas figuras del fútbol argentino e internacional y que podría contar con la presencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La noticia fue anunciada mediante una publicación compartida entre la cuenta de Instagram del exdelantero y el perfil oficial del evento, bajo el lema "De alcanzapelotas a leyenda", una frase que resume el recorrido del Apache desde sus primeros pasos en el club hasta convertirse en uno de sus máximos referentes.

Aunque la fecha ya está confirmada, el horario del encuentro todavía no fue anunciado, al igual que la lista definitiva de futbolistas invitados y los detalles sobre la venta de entradas.

El emotivo anuncio de Carlos Tevez sobre su despedida

La confirmación llegó a través de las redes sociales, donde Tevez compartió una imagen celebrando un gol con la camiseta de Boca en La Bombonera.

La publicación comenzó con un mensaje especial para los hinchas:

"Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando", señalaron los organizadores.

Luego, el anuncio continuó con una dedicatoria al exdelantero, que construyó una relación muy especial con los simpatizantes xeneizes.

"La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí", expresaron.

El mensaje concluyó con una invitación a participar de una jornada que buscará rendir homenaje a su trayectoria.

"Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache", fue el cierre de la publicación, que también incluyó una versión en inglés.

¿Messi y Cristiano Ronaldo estarán en la despedida de Tevez?

Uno de los principales atractivos del evento será la posibilidad de contar con grandes estrellas del fútbol mundial.

Entre los nombres que aparecen como posibles invitados se destacan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes compartieron distintos momentos de sus carreras con Carlos Tevez.

El capitán de la Selección argentina fue compañero del Apache en la Albiceleste, mientras que el delantero portugués coincidió con él durante su etapa en el Manchester United.

La posibilidad de reunir a estas figuras en La Bombonera genera una enorme expectativa, aunque por el momento ninguno de los dos tiene su presencia confirmada.

La nómina oficial de invitados será anunciada próximamente por la empresa organizadora.

Cuándo salen a la venta las entradas para la despedida de Tevez

Otro de los puntos que genera expectativa entre los hinchas de Boca es la modalidad para asistir al homenaje.

Según lo informado, en los próximos días se darán a conocer los precios de las entradas y el sistema para adquirirlas.

Por ahora, no se difundieron valores ni fechas específicas para el inicio de la comercialización.

Lo que sí quedó confirmado es que el evento contará con transmisión televisiva de ESPN, aunque todavía no se precisó cuál de sus señales emitirá el encuentro.

La despedida de Carlos Tevez en La Bombonera: todos los detalles

Evento: Partido despedida de Carlos Tevez.

Partido despedida de Carlos Tevez. Fecha: Domingo 20 de diciembre de 2026.

Domingo 20 de diciembre de 2026. Estadio: La Bombonera, Buenos Aires.

La Bombonera, Buenos Aires. Horario: A confirmar.

A confirmar. Transmisión: ESPN.

ESPN. Invitados: A confirmar.

A confirmar. Entradas: Precios y modalidad de venta pendientes de anuncio.

Con la fecha definida, comienza la cuenta regresiva para una jornada muy especial en la historia de Boca Juniors.

El 20 de diciembre, Carlos Tevez volverá a pisar el césped de La Bombonera para recibir el homenaje de los hinchas, en una celebración que buscará recordar su trayectoria y su vínculo con el club que lo vio crecer.

Mientras se aguardan las confirmaciones sobre los invitados y la venta de entradas, la posibilidad de ver a Messi y Cristiano Ronaldo junto al Apache aparece como uno de los grandes atractivos de una despedida que promete ser inolvidable.