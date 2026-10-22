Decisión judicial sobre el caso del alumno que causó la muerte en Santa Fe

La justicia argentina decidió sobreseer a un adolescente de 15 años implicado en el tiroteo de San Cristóbal, Santa Fe, atribuyéndole la autoría material del hecho pero sin condena penal.

Hoy 04:42

La justicia argentina ha tomado una decisión crucial en el caso del adolescente que provocó la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, durante un tiroteo en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Este evento trágico conmocionó a la comunidad educativa y sus repercusiones han sido significativas. El juez penal José Boaglio ha determinado que el joven, identificado como G. C., no puede ser condenado penalmente, dado que la legislación vigente al momento del ataque no lo permite.

La resolución se conoció casi siete meses después del incidente, lo que ha generado un amplio debate sobre las leyes que rigen la responsabilidad penal juvenil en Argentina. Aunque se le atribuyó formalmente la autoría material del ataque, su edad de 15 años, en el momento del hecho, lo exime de enfrentar una condena penal. Este aspecto es fundamental en el contexto de la legislación argentina, que establece una edad mínima de punibilidad de 16 años.

El juez Boaglio tomó esta decisión tras un planteo presentado por los abogados defensores del joven, Mariana Oroño y Federico Kiener. La justicia no solo ha sobreseído al acusado, sino que también ha dispuesto medidas de seguimiento y protección que estarán a cargo de organismos estatales. Esto indica que, aunque no se imponga una condena, las autoridades continuarán supervisando la situación del joven involucrado.

El fundamento central de esta resolución se basa en la legislación penal juvenil vigente en el momento del tiroteo. Mientras que el Congreso de la Nación ha aprobado posteriormente una reforma que reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años, este cambio no puede aplicarse retroactivamente para afectar al acusado en este caso particular. El magistrado ha dejado claro que el sobreseimiento no implica la negación de la autoría material del hecho.

Este caso ha reavivado el debate sobre el régimen penal juvenil en Argentina, especialmente en cuanto a las consecuencias legales de los delitos cometidos por menores de edad. Las opiniones están divididas entre quienes consideran que la legislación actual es insuficiente para abordar la problemática de la violencia juvenil y aquellos que defienden la importancia de proteger a los jóvenes de condenas que podrían marcar su futuro.

A medida que se implementan las medidas de seguimiento y protección, la sociedad argentina continúa reflexionando sobre cómo abordar estos casos complejos que involucran a menores. Este tipo de decisiones judiciales no solo impactan a los involucrados, sino que también influyen en la percepción pública sobre la justicia y la seguridad en las escuelas.