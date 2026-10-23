Atlético Tucumán festejó ante Tigre y se acercó a puestos de playoffs

El Decano se impuso por 1 a 0 por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Hoy 23:35

Atlético Tucumán consiguió una valiosa victoria por 1 a 0 frente a Tigre en el estadio José Dellagiovanna, por el Torneo Clausura 2026. En un encuentro entretenido y con numerosas situaciones de peligro, el Decano aprovechó una de sus oportunidades en el complemento y se quedó con tres puntos fundamentales para mantener viva la ilusión de clasificarse a los playoffs.

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El conjunto dirigido por Julio César Falcioni logró imponerse gracias a un cabezazo de Ramiro Ruiz Rodríguez, quien protagonizó una particular situación al ser expulsado apenas tres minutos después de convertir el único gol de la noche.

El primer tiempo tuvo a Tigre como principal protagonista. El Matador generó varias situaciones claras, pero no consiguió aprovecharlas. Ignacio Russo desperdició una oportunidad importante, mientras que Santiago López estrelló un remate en el palo. Las intervenciones de Dómina y Saralegui también contribuyeron al buen funcionamiento ofensivo del conjunto local.

Sin embargo, la falta de efectividad le impidió al equipo de Victoria trasladar su superioridad al marcador. Además, antes del descanso sufrió un contratiempo importante: Alan Barrionuevo sintió una molestia muscular y debió ser reemplazado durante el entretiempo.

Ramiro Ruiz Rodríguez marcó el gol del triunfo y terminó expulsado

En el complemento, Atlético Tucumán comenzó a encontrar espacios y aprovechó las dificultades defensivas de Tigre. El ingreso de Juan Manuel Villalba por Barrionuevo no logró darle la solidez necesaria al fondo del Matador, situación que el conjunto tucumano terminó capitalizando.

A los 26 minutos del segundo tiempo llegó el gol decisivo. Juan Infante protagonizó una gran jugada por la banda y envió un centro preciso al área, donde Ramiro Ruiz Rodríguez apareció sin marca entre los defensores para conectar un cabezazo y establecer el 1-0 a favor del Decano.

Sin embargo, la alegría del delantero duró muy poco. Apenas tres minutos después de convertir, Ruiz Rodríguez fue expulsado, por lo que Atlético Tucumán debió afrontar el tramo final del encuentro con diez futbolistas.

Con un jugador menos y Tigre lanzado al ataque en busca del empate, el arquero Ingolotti se convirtió en una de las figuras del partido. Sus intervenciones resultaron fundamentales para sostener la ventaja y asegurar una victoria muy importante fuera de casa.

Atlético Tucumán quedó a dos puntos de los playoffs

Con este triunfo, Atlético Tucumán alcanzó los 17 puntos y se ubicó en el décimo puesto de la Zona B, a solamente dos unidades de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

La victoria también representa un impulso anímico para el equipo de Falcioni, que afrontará un compromiso decisivo el próximo miércoles, cuando enfrente a Platense por las semifinales de la Copa Argentina, con la ilusión de conseguir un lugar en la final.

Por su parte, Tigre profundizó su mal momento y acumuló un nuevo encuentro sin victorias. El Matador no consigue ganar desde la sexta fecha y volvió a dejar puntos en el camino, pese a haber generado varias oportunidades para quedarse con un resultado favorable.

La derrota provocó el malestar de los hinchas locales, que despidieron al equipo con insultos en el estadio José Dellagiovanna. El conjunto de Victoria continúa fuera de los puestos de clasificación y necesita revertir su presente en la recta final del campeonato.