Jenna Ortega se inspiró en sus sobrinos para construir a su personaje en la película "Klara y el Sol"

La actriz de "Merlina" protagoniza el nuevo drama de ciencia ficción de Taika Waititi, en el que interpreta a una Amiga Artificial. Para darle vida, tomó como referencia los movimientos y la torpeza de los niños pequeños.

Hoy 10:34

Jenna Ortega encontró inspiración en su propia familia para construir uno de los aspectos más particulares de su personaje en “Klara y el Sol”, la nueva película del director Taika Waititi. La actriz, reconocida por su papel en la serie “Merlina”, interpreta a una Amiga Artificial diseñada para acompañar a adolescentes y buscó que sus movimientos transmitieran la ingenuidad de un niño pequeño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En declaraciones recogidas por People, Ortega contó que el director comparó a Klara con un bebé o un niño pequeño desde las primeras etapas del proyecto. A partir de esa indicación, decidió observar a sus sobrinos y sobrinas para incorporar algunos de sus gestos y formas de moverse.

Sin embargo, la actriz también buscó experimentar con recursos físicos diferentes de los que había utilizado en sus trabajos anteriores. “Simplemente estaba un poco aburrida. Quería hacer algo diferente porque este es un personaje muy distinto a cualquier otro que hubiera interpretado antes”, explicó.

Gestos inspirados en personas de su entorno

Ortega también tomó ideas de una amiga que camina con los dedos meñiques levantados, a quien apoda “manos de cristal”. La actriz contó que llevaba tiempo queriendo incorporar ese gesto a una interpretación, por lo que decidió invertirlo y levantar los dedos índices.

La propuesta terminó vinculándose con una característica del personaje: sus sensores corporales. Según relató, Waititi había mencionado ese detalle, lo que le permitió asociarlo con los dedos de E.T., el extraterrestre, y desarrollar una forma particular de moverse.

“Fue básicamente una colección de personas que conocía”, resumió Ortega al explicar cómo combinó esas referencias para construir a Klara.

“Klara y el Sol” está basada en la novela homónima del escritor británico Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura. La historia aborda la relación entre una Amiga Artificial y las personas a las que busca acompañar, en un drama de ciencia ficción que marca una nueva incursión de Ortega en un género distinto de sus trabajos más conocidos.