Docentes y alumnos cerraron una exitosa Semana de la Comunicación en la UCSE

La mesa-panel “Gestión de la Comunicación” fue el broche de oro de una semana repleta de actividades en la Casa de Altos Estudios.

Hoy 06:52

La Semana de la Comunicación llegó a su fin en la Universidad Católica de Santiago del Estero. El aula 11 fue escenario de la mesa-panel “Gestión de la Comunicación”, que contó con las ponencias del Lic. Juan Anselmo Leguizamón, docente de la UCSE y actual Subsecretario de Cultura de Santiago del Estero, y de la Lic. Jesica Escalada, directora de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultas de Ciencias para la Innovación y Desarrollo de la UCSE.

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Gran cantidad de docentes y alumnos acompañaron la actividad que coronó cinco días de intenso trabajo conjunto. Fueron jornadas de actividades múltiples que permitieron apreciar el trabajo colaborativo y las producciones que alumnos de la histórica carrera realizan a lo largo de toda la cursada.

El Lic. Juan Leguizamón se conectó vía Zoom.

La mesa-panel “Gestión de la Comunicación”, que estuvo moderada por el Lic. Pablo Argañarás, reunió a profesionales y estudiantes para compartir experiencias, reflexionar sobre el rol de la comunicación y conocer nuevas perspectivas sobre su gestión en distintos ámbitos. En primer término, el Lic. Juan Leguizamón, realizó un recorrido sobre la importancia de la comunicación y abordó la mirada de distintos autores que a lo largo de la carrera estudian quienes son parte de la carrera de Comunicación Social.

A su vez, la Lic. Jesica Escalada, directora de la carrera, abordó el trabajo integral que se realiza en el campo de la comunicación y se refirió a la gestión que permitió actualizar el plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social de la UCSE.

Durante la jornada, también se hizo pública la Declaración de Interés que la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero realizó sobre la denominada Semana de la Comunicación 2026.

Durante cinco días, alumnos y docentes acompañaron todas las actividades programadas.

Momento emotivo

Sobre el final del encuentro, los primeros egresados del Plan 2025 fueron distinguidos y recibieron presentes que reconocieron el esfuerzo y su dedicación al estudio. Un fuerte y sostenido aplauso de todos los presentes coronó el encuentro y cerró una seguidilla de días de actividades que reunieron a profesionales del campo de la comunicación.

Los primeros egresados del Plan 2025 fueron parte de la jornada final de la Semana de la Comunicación.

La directora de la carrera instó a los presentes a continuar trabajando de manera mancomunada y agradeció a todos los que formaron parte de las actividades, aportando ideas, experiencias y entusiasmo para seguir construyendo espacios que permitan el crecimiento humano y profesional de todos los que integran el campo de la comunicación.