Pudo ser una tragedia: el entrepiso de un bar se derrumbó en medio de un festejo de cumpleaños

La estructura divisoria de un bar céntrico de Paraná, en Entre Ríos, se vino abajo y lesionó a varios jóvenes. Todo ocurrió en medio de un fuerte temporal y motivó la intervención de personal de emergencias, bomberos y empleados municipales.

Hoy 07:05

El festejo de un cumpleaños que se celebraba en un bar céntrico de Paraná, en Entre Ríos tuvo que terminar abruptamente: el semipiso del lugar se derrumbó y al menos 15 personas resultaron heridas. La mayoría fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín. El lugar tuvo que ser desalojado y debió intervenir personal de emergencia, policía, bomberos y hasta del propio municipio.

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Según confirman medios locales, el grave accidente se produjo en medio de una lluvia torrencial que azota la zona y fue alrededor de las 23.30 de este viernes, cuando el entrepiso de madera del bar Las Piedras, ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación, pleno centro de la capital entrerriana, se vino abajo.

Los primeros reportes indicaron que hay al menos 15 personas heridas. La mayoría de ellas jóvenes que festejaban el cumpleaños. Algunos recibieron atención médica en el lugar, pero la gran mayoría fue derivada hacia el Hospital san Martín porque tenían heridas de mayor gravedad, según confirmó El Uno Entre Ríos.

El accidente se produjo cerca de la medianoche, cuando la gran mayoría de personas estaba ubicada en el entrepiso cantando el feliz cumpleaños. La estructura de madera cedió inesperadamente y todos los que estaban arriba de ella se vinieron abajo. Se estima que cayeron de una altura de unos tres metros aproximadamente.

El lugar fue desalojado de manera inmediata, en medio de una verdadera escena de caos. Entre llantos y gritos de los presentes por lo que había ocurrido, debieron trasladar a los heridos hacia el hospital y todavía no se había informado oficialmente de sus estados de salud. Se conoce que la mayoría fue derivada con politraumatismos provocados por el impacto. El resto de los que festejaban debieron abandonar el lugar, en medio de una tormenta intensa.

El derrumbe motivó la intervención de distintos equipos de emergencia, que trabajaron para asistir a los afectados y evaluar las condiciones del lugar. Durante la noche, peritos de bomberos y de policía científica trabajaban en el lugar para poder determinar qué pasó realmente con el entrepiso que terminó cediendo y lastimando a muchas de las personas que estaban allí.

Toda la zona resultó vallada por la policía. Además, debieron desplegar un operativo de emergencia en el que trabajaron bomberos de rescate, Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios, quienes intervinieron para colaborar con la asistencia de las personas heridas y verificar la situación generada por el derrumbe.

También estuvo personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, que participó de las actuaciones desarrolladas dentro del establecimiento recreativo.

Se desconocen las causas que provocaron el colapso del entrepiso de madera. Por estas horas, personal de Policía Científica realiza las pericias correspondientes para establecer qué originó la falla estructural y determinar en qué condiciones se encontraba la construcción previo al accidente, que no fue tragedia de milagro.

Por lo pronto, la prioridad es conocer el estado de salud de los afectados y determinar qué provocó el desplome del entrepiso de un lugar de entretenimiento habilitado en pleno centro de Paraná.