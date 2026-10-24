River quiere seguir de racha ante un Racing que llega golpeado al Monumental

El Millonario buscará prolongar su buen momento y acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. La Academia, por su parte, necesita ganar para mantener sus últimas esperanzas de ingresar a los playoffs.

Hoy 07:25

River y Racing se enfrentarán este domingo 25 de octubre, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y contará con la televisación de TNT Sports.

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El conjunto de Núñez llega fortalecido después de una contundente victoria ante Belgrano, mientras que la Academia atraviesa un complicado presente futbolístico y necesita conseguir un triunfo para continuar con posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del campeonato.

River quiere seguir de racha y acercarse a la Copa Libertadores

River viene de golear 3-0 a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, un resultado que le permitió mejorar su posición tanto en la Zona B como en la tabla anual.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio suma 49 puntos en la clasificación acumulada y se ubica en el octavo puesto, a cinco unidades del líder Boca y a cuatro de Rosario Central, que actualmente ocupa el último lugar de acceso a la próxima Copa Libertadores.

En el Torneo Clausura, el Millonario marcha sexto en su zona con 20 puntos y buscará consolidarse entre los ocho equipos que disputarán los playoffs.

Además, River intentará extender una racha favorable frente a Racing en el Monumental. La Academia no consigue ganar en Núñez desde 2017, cuando se impuso por 3-2. Desde entonces, el conjunto de Avellaneda disputó seis encuentros como visitante ante el Millonario sin poder conseguir una victoria.

En cuanto al equipo, Lucas Martínez Quarta no estará disponible por acumulación de cinco tarjetas amarillas, por lo que Lautaro Rivero ocuparía su lugar en la defensa.

Por otra parte, Marcos Acuña continúa recuperándose de un traumatismo en el empeine izquierdo y de una molestia en el hombro del mismo lado. Ante esta situación, Francisco Ortega se perfila para mantenerse entre los titulares.

Racing necesita ganar para seguir soñando con los playoffs

La Academia atraviesa un presente muy diferente. Racing viene de empatar 1-1 ante Independiente en el clásico de Avellaneda, un resultado que provocó el descontento de sus hinchas y profundizó el difícil momento deportivo del equipo.

El conjunto dirigido por Sebastián Romero acumula apenas 12 puntos y ocupa el decimotercer puesto de la Zona B. Además, se encuentra en la posición 23 de la tabla anual, sin posibilidades matemáticas de clasificarse a una competencia internacional por esa vía.

En este escenario, Racing está obligado a ganar en el Monumental para mantener sus posibilidades de acceder a los octavos de final. Cualquier otro resultado lo dejaría sin chances de avanzar a los playoffs.

Para visitar a River, el entrenador mantiene algunas dudas en la formación. Ezequiel Cannavo y Juan Barinaga compiten por un lugar en el lateral derecho, mientras que Leonel Pérez y Alejandro Tello son las alternativas para ocupar una posición en el mediocampo.

Las probables formaciones de River y Racing

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello o Leonel Pérez, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.