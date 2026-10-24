Con el objetivo de mantenerse en playoffs, Barracas Central choca ante Estudiantes de Río Cuarto

El Guapo buscará extender su racha positiva y seguir entre los ocho mejores de la Zona B, mientras que el conjunto cordobés intentará sumar otra victoria en medio de su complicada situación con la permanencia.

Hoy 07:01

Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán este domingo 25 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Claudio Tapia, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos, aunque atraviesan realidades diferentes en el campeonato.

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El conjunto local buscará aprovechar su buen momento para consolidarse entre los equipos que avanzarán a los playoffs. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto intentará conseguir un nuevo triunfo para mantener vivas sus esperanzas de permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Barracas Central quiere afianzarse entre los ocho mejores

El equipo dirigido por Damián Ayude acumula tres partidos consecutivos sin derrotas y llega después de haber empatado 1-1 frente a Sarmiento de Junín como visitante.

Esta recuperación le permitió alcanzar los 19 puntos y ubicarse en el séptimo puesto de la Zona B, con la misma cantidad de unidades que Independiente Rivadavia y Huracán.

En este escenario, Barracas Central necesita seguir sumando para sostenerse entre los ocho primeros de su grupo y acercarse a la clasificación a los octavos de final.

El Guapo buscará hacerse fuerte en su estadio y aprovechar el envión de sus últimos resultados para conseguir tres puntos que podrían resultar fundamentales en la recta final de la fase regular.

Estudiantes de Río Cuarto busca prolongar su recuperación

El conjunto cordobés llega con un impulso anímico importante después de conseguir una victoria que necesitaba desde hacía varias fechas. Estudiantes de Río Cuarto derrotó 2-1 a Aldosivi en su última presentación, con goles de Ibrahim Hesar y Gabriel Alanís.

El triunfo le permitió cortar una racha de once partidos consecutivos sin ganar y alcanzar apenas su segunda victoria en el actual Torneo Clausura.

Sin embargo, el equipo conducido por Rubén Darío Forestello continúa atravesando una situación muy complicada en la lucha por mantener la categoría.

El León del Imperio intentará aprovechar la confianza recuperada para conseguir un resultado positivo en condición de visitante y mantener sus posibilidades de permanencia.

Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto: hora, TV y árbitro

Partido: Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto. Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026.

Domingo 25 de octubre de 2026. Hora: 21.30.

21.30. Estadio: Claudio Tapia.

Claudio Tapia. Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Maximiliano Macheroni.

Maximiliano Macheroni. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 14, Zona B.

Con objetivos diferentes, pero con la misma necesidad de ganar, Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto protagonizarán un encuentro importante para sus aspiraciones en el tramo decisivo del Torneo Clausura.