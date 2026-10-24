Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Estados Unidos desde el penúltimo lugar

El piloto argentino largará desde la 21ª posición en el Circuito de las Américas, tras recibir una penalización de diez puestos por modificaciones en su Alpine. La carrera comenzará este domingo a las 17, hora argentina, y tendrá a Kimi Antonelli en la pole position.

Hoy 07:20

Franco Colapinto afrontará este domingo 25 de octubre un exigente desafío en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, correspondiente a la 18ª fecha del campeonato mundial. El argentino partirá desde el penúltimo lugar de la grilla en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, con el objetivo de remontar posiciones después de un fin de semana complicado para Alpine.

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La competencia comenzará a las 17, hora argentina, y se disputará sobre un total de 56 vueltas. Colapinto deberá intentar avanzar desde el puesto 21 entre los 22 pilotos que tomarán parte de la carrera.

Si bien el representante argentino consiguió superar la primera instancia de la clasificación del sábado, finalizó 15° en la Q2 y quedó eliminado antes de la tanda decisiva. Sin embargo, su posición de largada estará condicionada por una sanción que recibió antes del inicio de la actividad en Estados Unidos.

Por qué Franco Colapinto largará penúltimo en Austin

La penalización de diez posiciones se debe al reemplazo de la unidad de control electrónico de su Alpine A526, luego de que la escudería francesa superara el límite de componentes permitidos por el reglamento durante la temporada.

Esta modificación obligó al argentino a retroceder en el orden de salida, por lo que partirá desde la última fila, únicamente por delante del brasileño Gabriel Bortoleto.

El piloto de Audi también recibió una importante sanción por cambios en distintos elementos de su unidad de potencia y ocupará el último lugar de la grilla.

Consciente de esta situación, Colapinto dedicó buena parte de las prácticas libres a trabajar en el ritmo de carrera, la gestión de los neumáticos y el comportamiento del monoplaza con mayor carga de combustible, buscando una configuración que le permita avanzar durante la competencia.

Colapinto reconoció las dificultades de Alpine

Después de la clasificación, el argentino no ocultó su preocupación por el rendimiento de su auto, especialmente ante las irregularidades del trazado estadounidense.

"Rara la qualy, nos costó mucho toda la sesión. Desde ayer que no encontramos el auto y cuando vamos rápido por los pianos y baches se complica", manifestó.

El piloto explicó que, si bien el equipo consiguió algunas mejoras respecto de los entrenamientos iniciales, todavía no logró encontrar el equilibrio esperado.

"Es inconsistente, es un punto flojo para nosotros y no le encontramos la vuelta", reconoció Colapinto.

A pesar de las dificultades, mantiene la expectativa de que el trabajo realizado durante el fin de semana pueda dar resultados en carrera.

"Ojalá estemos más firmes y con menos degradación que los demás. Trabajamos en los entrenamientos para tener el ritmo de carrera, pero hay que pasar muchos autos", expresó.

Kimi Antonelli largará primero en el Gran Premio de Estados Unidos

Mientras Colapinto intentará avanzar desde el fondo, Andrea Kimi Antonelli consiguió la pole position con Mercedes y encabezará la grilla de largada en Austin.

El piloto italiano fue el más rápido de la clasificación, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos de Red Bull, quienes completaron los tres primeros lugares.

La carrera promete una intensa disputa tanto en los puestos de vanguardia como en el pelotón intermedio, donde las estrategias y el desgaste de los neumáticos podrían resultar determinantes.

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