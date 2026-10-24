Domingo a puro Regional: los equipos santiagueños salen a la cancha en busca de la clasificación

La tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 continuará con cuatro encuentros de ida. Unión, Los Verdes, Social Pinto, Central Argentino, Sportivo Loreto y 25 de Mayo de Termas serán algunos de los protagonistas de una jornada clave para las aspiraciones de los representantes provinciales.

Hoy 07:10

El fútbol santiagueño vivirá este domingo 25 de octubre una jornada cargada de emociones con cuatro partidos correspondientes a la ida de la tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. Los representantes provinciales buscarán conseguir resultados positivos para afrontar con mayores posibilidades los encuentros de vuelta y continuar en carrera por el ascenso al Federal A.

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La actividad de la Región Centro comenzó el sábado con el enfrentamiento entre Juventud Unida de El Triángulo y Unión de Lugones, mientras que este domingo será el turno de otros seis equipos santiagueños, que protagonizarán dos cruces provinciales y otros dos frente a conjuntos de Catamarca.

Unión de Santiago recibe a Los Verdes de Nueva Esperanza

La jornada comenzará a las 15, cuando Unión de Santiago del Estero reciba a Los Verdes de Nueva Esperanza, en un enfrentamiento entre dos representantes provinciales que buscarán dar el primer paso hacia la siguiente instancia.

Ambos equipos intentarán conseguir un resultado favorable en el primer capítulo de una serie que se definirá en el encuentro de vuelta.

El árbitro principal será Fernando Fabián Quiroga, de Frías, acompañado por Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla como asistentes, mientras que Fernando Gabriel Murua se desempeñará como cuarto árbitro.

Social Pinto y Central Argentino protagonizan otro duelo santiagueño

Desde las 16, Social Pinto de Añatuya será local frente a Central Argentino de Santiago del Estero, en otro de los enfrentamientos que garantizará la continuidad de un representante provincial en la próxima instancia.

El encuentro promete ser uno de los atractivos de la jornada, con dos equipos que buscarán imponer sus condiciones y conseguir una ventaja para la revancha.

Marcos Gabriel Ledesma, de la Liga Loretana, será el encargado de impartir justicia. Sus asistentes serán Santiago Coria y Mario Esteban Navarro, mientras que Julio Ramón Villarreal completará la terna como cuarto árbitro.

Sportivo Loreto busca hacerse fuerte ante Américo Tesorieri

A las 16.30, Sportivo Loreto recibirá a Américo Tesorieri de Catamarca, en uno de los cruces interprovinciales de esta tercera ronda eliminatoria.

El conjunto santiagueño intentará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que le permita viajar a territorio catamarqueño con una ventaja en la serie.

El partido será dirigido por Luis Fernando Ortiz, de Santiago del Estero, con Rodrigo Emmanuel Jiménez y Maximiliano Gerez como asistentes. Brian Manuel Morales será el cuarto árbitro.

25 de Mayo de Termas visita a Villa Cubas en Catamarca

El último compromiso con presencia santiagueña comenzará a las 17, cuando 25 de Mayo de Termas de Río Hondo visite a Villa Cubas de Catamarca.

El representante termense afrontará un desafío exigente fuera de casa, con la intención de conseguir un resultado que le permita definir la clasificación con mejores perspectivas en la revancha.

Lautaro Román Cazorla, de Tucumán, será el árbitro principal, acompañado por Sebastián N. D'Arpino y Abel Miguel Juárez como asistentes. Eloy Guzmán será el cuarto árbitro.

Todos los partidos del domingo por el Torneo Regional Federal Amateur

15.00: Unión de Santiago vs. Los Verdes de Nueva Esperanza. Árbitro: Fernando Fabián Quiroga.

Unión de Santiago vs. Los Verdes de Nueva Esperanza. Árbitro: Fernando Fabián Quiroga. 16.00: Social Pinto de Añatuya vs. Central Argentino de Santiago del Estero. Árbitro: Marcos Gabriel Ledesma.

Social Pinto de Añatuya vs. Central Argentino de Santiago del Estero. Árbitro: Marcos Gabriel Ledesma. 16.30: Sportivo Loreto vs. Américo Tesorieri de Catamarca. Árbitro: Luis Fernando Ortiz.

Sportivo Loreto vs. Américo Tesorieri de Catamarca. Árbitro: Luis Fernando Ortiz. 17.00: Villa Cubas de Catamarca vs. 25 de Mayo de Termas de Río Hondo. Árbitro: Lautaro Román Cazorla.

Una jornada importante para el sueño del ascenso

La tercera ronda eliminatoria representa una instancia decisiva para los equipos santiagueños, que buscarán seguir avanzando en una competencia cada vez más exigente.

Los cuatro encuentros de este domingo serán los primeros capítulos de sus respectivas series, por lo que cada resultado tendrá una importancia especial de cara a las revanchas.

Con enfrentamientos entre representantes de Santiago del Estero y cruces frente a equipos catamarqueños, la provincia tendrá una intensa jornada futbolística en la que estará en juego la ilusión de continuar en carrera por el ascenso al Torneo Federal A.