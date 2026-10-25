Fallece un joven futbolista en trágico accidente de tránsito en Jujuy

Un joven futbolista de 21 años perdió la vida en un accidente vial en Jujuy, donde colisionó su motocicleta con una camioneta en la intersección de las rutas provinciales 1 y 41.

Hoy 02:16

La noche del viernes pasado, un trágico accidente de tránsito en la provincia de Jujuy resultó en la muerte de un joven futbolista de 21 años, identificado como Matías M. El siniestro ocurrió en la intersección de las rutas provinciales 1 y 41, en el departamento de San Pedro. La víctima, conocido en su comunidad por su participación en el fútbol local, se dirigía en su motocicleta cuando se produjo el choque.

De acuerdo a los informes preliminares, el accidente tuvo lugar alrededor de las 21 horas. Matías M. colisionó frontalmente con una camioneta Toyota Hilux que era conducida por un hombre de 25 años. Testigos del incidente relatan que el conductor de la camioneta realizó un giro brusco en la intersección, lo que habría provocado el impacto mortal.

El joven futbolista sufrió graves lesiones en la cabeza y, lamentablemente, falleció en el lugar del accidente. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó rápidamente al sitio y constató su deceso. Este incidente ha conmocionado a la comunidad local, donde Matías era un jugador querido y respetado.

Los primeros reportes también indican que el joven no llevaba puesto el casco de seguridad en el momento del choque, lo que podría haber agravado la gravedad de sus lesiones. Tras el accidente, el conductor de la camioneta se retiró del lugar, aunque posteriormente regresó y se puso a disposición de las autoridades policiales.

Los efectivos de Seguridad Vial realizaron un test de alcoholemia al conductor de la Hilux, cuyo resultado fue negativo. Este aspecto es crucial en la investigación, ya que las circunstancias del accidente aún están siendo analizadas por las autoridades competentes.

Además, se ha señalado la falta de alumbrado público en la intersección donde ocurrió el accidente, así como en áreas adyacentes de ambas rutas, lo que podría haber contribuido a la falta de visibilidad en el momento del siniestro. Este factor es motivo de preocupación para los habitantes de la zona, quienes exigen mejoras en la infraestructura vial.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas que llevaron a este trágico accidente, que ha generado un profundo luto en la comunidad futbolística y en la localidad de San Pedro, Jujuy. La seguridad vial es un tema que requiere atención urgente para prevenir que sucesos como este se repitan en el futuro.