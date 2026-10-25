Quimsa visita a Racing de Chivilcoy con el objetivo de estirar su invicto en la Liga Nacional

La Fusión, que ganó sus cuatro partidos en el inicio de la temporada 2026/27, buscará sumar una nueva victoria este domingo desde las 20.30. El conjunto santiagueño afrontará su segunda presentación consecutiva como visitante.

Hoy 11:10

Quimsa buscará prolongar su gran comienzo en la Liga Nacional de Básquet cuando visite este domingo, desde las 20.30, a Racing de Chivilcoy en el Grilon Arena. El equipo santiagueño llega invicto, con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones, y pretende mantener su paso perfecto en el segundo compromiso de su gira.

La Fusión inició la temporada 2026/27 con triunfos como local frente a Platense, Atenas y Boca, mientras que en su primera salida de Santiago del Estero superó a Argentino de Junín. Con un registro de 4-0, el conjunto santiagueño se posiciona entre los protagonistas del arranque del campeonato.

Quimsa también se destaca por sus números ofensivos, ya que registra el mejor porcentaje de triples de la competencia, con un 43% de efectividad, y ocupa el tercer lugar entre los equipos con mayor promedio anotador, con 90 puntos por encuentro.

Por su parte, Racing de Chivilcoy intentará recuperarse de la derrota sufrida ante Boca por 80-72 en su última presentación. Previamente, la Academia había conseguido dos victorias consecutivas durante su gira por el norte del país, donde superó a Oberá y La Unión.

Un historial favorable al conjunto de Chivilcoy

Aunque Quimsa llega en un gran momento, los antecedentes favorecen a Racing. Ambos equipos se enfrentaron dos veces en la Liga Nacional y las dos victorias quedaron en manos de la Academia.

En la temporada pasada, Racing ganó por 82-73 en Santiago del Estero y posteriormente se impuso por 90-79 como local.

Las novedades de los planteles

En cuanto al parte médico, Quimsa no contará con Francisco Conrradi, debido a un golpe en el tobillo, mientras que Juan Ignacio Laterza se encuentra en duda, pese a haber regresado a la actividad frente a Argentino de Junín tras recuperarse de un esguince.

En Racing, Santiago Assum será baja por un esguince.

Entre los números individuales, Nicolás Copello está a 15 triples de alcanzar los 100 con la camiseta de Quimsa. En el conjunto local sobresale Nicolás Romano, máximo goleador de la competencia con un promedio de 20,4 puntos por partido y a solo 63 unidades de llegar a los 10.000 puntos en la Liga Nacional.

En la previa del encuentro, Matías Solanas expresó: "Iremos a ganar, sabemos que si hacemos las cosas bien en defensa luego en ataque en algún momento se abrirá el aro".

El partido comenzará a las 20.30, contará con el arbitraje de Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Raúl Sánchez, y será transmitido por Básquet Pass