Cómo quedó Boca en la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores 2027

El Xeneize derrotó agónicamente a Independiente en Avellaneda y alcanzó los 58 puntos, superando a Rosario Central. A falta de dos fechas para el cierre del Torneo Clausura, el equipo de Rodolfo Arruabarrena depende de sí mismo para conseguir la clasificación.

Hoy 20:25

Boca dio un paso fundamental en su objetivo de clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Luego de vencer sobre la hora a Independiente en Avellaneda, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena recuperó el liderazgo de la tabla anual y se mantiene en zona de clasificación directa al máximo certamen continental.

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El triunfo frente al Rojo le permitió al Xeneize alcanzar los 58 puntos y superar nuevamente a Rosario Central, que había llegado a las 56 unidades tras derrotar por 2-0 a Huracán. De esta manera, el equipo de la Ribera volvió a quedar en lo más alto de la clasificación general.

Sin embargo, la pelea todavía está abierta. Argentinos Juniors aparece con 54 puntos, Independiente Rivadavia suma 53 y Vélez acumula 52. Además, los dos primeros cuentan con un encuentro menos disputado, por lo que todavía pueden modificar las posiciones en la recta final del campeonato.

Por su parte, River se encuentra a ocho unidades de Boca y actualmente ocupa puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Qué necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

Con solamente dos fechas por disputar en el Torneo Clausura, Boca tiene seis puntos en juego y depende de sus propios resultados para mantenerse en los puestos de clasificación directa.

Un dato que alimenta la ilusión de los hinchas es lo sucedido durante la temporada pasada, cuando Argentinos Juniors consiguió el último boleto por tabla anual a la Copa Libertadores con 57 puntos.

El Xeneize ya superó esa cantidad al alcanzar las 58 unidades, una marca que en los últimos años habría sido suficiente para obtener la clasificación. Sin embargo, ese antecedente no garantiza matemáticamente su participación en la edición 2027, debido a que todavía hay varios equipos involucrados en la pelea.

Por eso, el conjunto de Arruabarrena buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las jornadas restantes y asegurar su lugar sin depender de otros resultados.

Las otras posibilidades que tiene Boca para jugar la Libertadores

Además de la tabla anual, Boca mantiene abiertas otras tres alternativas para clasificarse a la Copa Libertadores 2027: conquistar el Torneo Clausura, ganar la Copa Argentina o consagrarse campeón de la Copa Sudamericana.

El equipo atraviesa un gran presente deportivo y recientemente consiguió su clasificación a la final de la Sudamericana tras eliminar a Vasco da Gama en Brasil.

La definición de los torneos también puede modificar la distribución de las plazas internacionales, ya que los equipos que consigan un boleto por otra vía podrían liberar lugares en la tabla anual, dependiendo de su ubicación final.

De esta manera, Boca encara la recta final de la temporada con múltiples posibilidades de regresar a la Copa Libertadores. Mientras mantiene viva la ilusión de conquistar un título, el Xeneize también busca cerrar el año en lo más alto de la clasificación general.