Hombre aprehendido por intento de homicidio en reunión en Alejandra

Un hombre fue aprehendido en Alejandra tras disparar y herir a una mujer durante una reunión social, siendo investigado por tentativa de homicidio.

Hoy 04:29

Este fin de semana, un incidente violento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 25 de Mayo de Alejandra, una localidad del departamento San Javier, en el norte de la provincia de Santa Fe. Un hombre llegó armado a una reunión de amigos y disparó, resultando gravemente herida una mujer de 27 años que se encontraba en el lugar. La víctima fue trasladada al hospital de Reconquista, donde se le realizó una operación de urgencia debido a la gravedad de su herida, que comprometió el pulmón derecho.

Los testimonios de los presentes indican que el disparo estaba destinado a otro hombre que también se encontraba en la reunión, con quien el agresor había tenido conflictos personales días antes. Sin embargo, la mujer quedó accidentalmente en la línea de fuego y fue la que recibió el impacto. Tras el incidente, se activó un protocolo de emergencia y se llamó a la central de emergencias 911, lo que llevó a la intervención de oficiales de la Comisaría 3.

Los oficiales de la Policía de Santa Fe llegaron rápidamente al lugar y comenzaron a recabar información sobre el suceso. Según los relatos, el agresor disparó y luego intentó recargar su arma, pero no lo logró antes de escapar de la escena. La situación generó alarma entre los asistentes a la reunión, quienes se vieron envueltos en un clima de inseguridad y confusión.

La investigación se centró en determinar si el disparo había sido realizado con un arma de fabricación casera, conocida como tumbera. Gracias a la labor coordinada entre los oficiales de la Comisaría 3° y los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI), el sospechoso, un hombre de 24 años, fue localizado en la vivienda de un familiar y aprehendido.

En la escena del crimen, se secuestraron importantes evidencias, incluyendo una vaina calibre 32, un resorte y una pieza metálica, elementos que serán fundamentales para la investigación. La mujer herida fue evaluada en el hospital, donde se confirmó que su estado era delicado, por lo que quedó internada bajo observación médica.

Las autoridades policiales informaron sobre el hecho a las Jefaturas de la Unidad Regional XIV San Javier y de la Policía de Investigaciones PDI, quienes a su vez notificaron al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Este ordenó diversas acciones, incluyendo la recolección del estado de salud de la mujer y la preservación de pruebas en el lugar del hecho.

El proceso judicial avanza, y la calificación delictiva provisional es de tentativa de homicidio. Se espera que la investigación continúe para esclarecer todos los detalles de este trágico suceso y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad.