Unión y Estudiantes se enfrentan en Santa Fe en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

El Tatengue y el Pincha jugarán este lunes desde las 19 por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ambos necesitan una victoria para mantener sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Hoy 10:14

Unión de Santa Fe recibirá este lunes a Estudiantes de La Plata, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 19 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de ESPN Premium.

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El compromiso será importante para los dos equipos, que llegan igualados con 14 puntos y fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, tanto el Tatengue como el Pincha necesitan sumar de a tres para seguir con posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

Unión atraviesa un presente complicado, ya que acumula cinco encuentros sin victorias en el campeonato. El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de igualar 1-1 frente a Deportivo Riestra y se ubica en el undécimo lugar de la Zona A.

Por su parte, Estudiantes llega con el impulso de haberse clasificado a la final de la Copa Libertadores, luego de eliminar a Flamengo por penales en el Maracaná. Sin embargo, su actualidad en el torneo doméstico es diferente: perdió 2-1 ante San Lorenzo en su última presentación y ocupa la décima posición, también con 14 unidades.

El conjunto conducido por Alexander Medina intentará trasladar su buen momento internacional al campeonato local, mientras que Unión buscará aprovechar la localía para cortar su racha negativa.

Las probables formaciones de Unión y Estudiantes

Unión: Matías Mansilla; Lucas Ayala, Juan Ludueña, Matías Rocha, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Lucas Piovi; Tiago Palacios, Bautista Kociubinski, Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.