Se define el árbitro del Superclásico: los tres candidatos para dirigir Boca vs. River

Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez aparecen como los principales aspirantes para impartir justicia en el duelo del domingo en La Bombonera. La designación oficial se conocería este martes.

Hoy 16:12

La expectativa por el próximo Superclásico entre Boca y River sigue creciendo y uno de los interrogantes que todavía resta resolver es quién será el árbitro del encuentro. La Liga Profesional analiza tres nombres para dirigir el partido que se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

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Los principales candidatos son Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez, tres jueces con experiencia en enfrentamientos entre los equipos más populares del fútbol argentino. La decisión definitiva se conocería este martes, cuando se oficialicen las designaciones arbitrales.

Una de las novedades es que Darío Herrera no aparece entre las alternativas, pese a haber dirigido el último Superclásico, disputado el 19 de abril de este año en el Monumental. En aquella oportunidad, Boca se impuso con un gol de Leandro Paredes, en un encuentro que también tuvo una jugada polémica por un empujón de Lautaro Blanco dentro del área que no fue sancionado como penal.

Los antecedentes de Falcón Pérez, Tello y Ramírez en los Superclásicos

Yael Falcón Pérez cuenta con dos antecedentes en enfrentamientos entre Boca y River, ambos durante 2024. El primero terminó igualado 1-1 en el Monumental, por la Copa de la Liga, mientras que el segundo fue el triunfo del Xeneize por 3-2 en los cuartos de final del mismo certamen, disputados en Córdoba.

Aquel encuentro estuvo marcado por la polémica debido a un gol de River que fue anulado tras la intervención del VAR, al considerar que la pelota no había ingresado completamente al arco.

Por su parte, Facundo Tello es quien lleva más tiempo sin dirigir un Superclásico. Su última participación fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2021, cuando los equipos empataron y Boca consiguió la clasificación mediante la definición por penales.

En total, Tello estuvo al frente de cuatro enfrentamientos entre ambos clubes, con un triunfo de River y tres empates durante los 90 minutos.

El tercer candidato es Nicolás Ramírez, quien aparece como uno de los jueces con mayor consenso en el último tiempo. El árbitro dirigió tres Superclásicos, con un saldo de dos victorias para River y una para Boca.

Entre sus antecedentes se encuentran el triunfo del Millonario por 1-0 en La Bombonera durante 2024, con gol de Manuel Lanzini; la victoria de River por 2-1 en el Monumental en 2025; y el éxito de Boca por 2-0 en su estadio, en un encuentro recordado por el gol de Exequiel Zeballos.

Cuándo se juega Boca vs. River por el Torneo Clausura

El Superclásico se disputará el domingo 1 de noviembre, a partir de las 15, en La Bombonera, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Mientras ambos equipos ultiman detalles para uno de los compromisos más importantes del calendario, la Liga Profesional deberá resolver quién será el encargado de impartir justicia.

La confirmación del árbitro se espera para este martes 27 de octubre, cuando quedará definido cuál de los tres candidatos tendrá la responsabilidad de conducir un nuevo capítulo de la histórica rivalidad entre Boca y River.